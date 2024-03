Kasanova rinnova la collaborazione con Digitouch eCommerce

Avviata nel 2022, si rinnova la partnership tra Kasanova e il player Digitouch Ecommerce per potenziare l'evoluzione digitale dell'insegna

Lo sviluppo del percorso digitale per Kasanova è strategico. Per questo motivo, l'insegna ha rinnovato la collaborazione già avviata nel 2022 con Digitouch Ecommerce con l'obiettivo di rafforzare la leadership del marchio su un touchpoint sempre più rilevante come quello dell’eCommerce, integrandolo in maniera strategica con la rete fisica.

"Il rinnovo della collaborazione ci permette di proseguire l’evoluzione di un business oggi imprescindibile per scalare il mercato" dichiara Marco Ghidelli, eCommerce & omnichannel manager Kasanova.

La partnership sarà funzionale a soddisfare un consumatore sempre più attento grazie al contributo di servizi tecnologici abilitanti per il quale saranno costruiti customer journey efficaci ed experience seamless. Il team impiegato in questo iter si occuperà, infatti, non soltanto delle attività di mantenimento ordinario, ma anche delle azioni evolutive che faranno dell'eCommerce una leva sempre più centrale. Digitouch Ecommerce adotterà un approccio consulenziale e applicherà un modello MTE, ossia basato su marketing, tecnologia e eCommerce condividendo con il brand una visione olistica. A riguardo Luca Biancheri, vice president Digitouch Ecommerce, spiega: "Quella con Kasanova è una partnership consolidata che conferma la fiducia costruita grazie a una collaborazione efficace, sinergica e concreta, basata su risultati tangibili".