50 anni di Bottega Verde, cosmesi e coccole

Un concorso e novità di prodotto e nei negozi, per i 50 anni di Bottega Verde. Le nuove creme viso con refill ancora più sostenibili

I 50 anni di Bottega Verde cadono proprio quest'anno e per l'occasione il produttore e insegna di negozi monomarca ha creato un concorso a premi e 4 confezioni celebrative per altrettanti prodotti best seller. La filosofia rimane la stessa: conquistare i clienti con i prodotti e le attività di fidelizzazione, in un punto di vendita sempre aggiornato, esperienziale e aperto alla multicanalità.

Il concorso per i 50 anni di Bottega Verde

L'iniziativa rivolta ai possessori della carta fedeltà Bottega Verde è partita a Ferragosto e si chiuderà a fine ottobre. Prevede due possibilità di vincita. La prima, il gratta e vinci consegnato per ogni 20 euro di spesa in negozio. Chiunque acquisti online o in negozio o per telefono, indicando il numero della carta fedeltà, partecipa all'estrazione finale, una possibilità in più di vincita ogni 20 euro di acquisti.

In palio ci sono 28.000 premi immediati con il gratta e vinci, si tratta di articoli per la casa, articoli per la cura personale, per la cucina e il bagno. L'estrazione finale invece assegna una Fiat 500 elettrica, 10 eBike Atala e 10 soggiorni nella tenuta di Bottega Verde a Pienza in Val D'Orcia, dove si coltivano gli ingredienti per i prodotti cosmetici e dove avviene la ricerca di prodotto.

Rete e legame con il territorio

L'insegna conta a settembre 2022 una rete di oltre 380 negozi cui si affianca il sito eCommerce per la vendita di prodotti a marchio Bottega Verde prodotti in house e rinnovati costantemente con oltre 100 novità lanciate ogni anno. L'attività di ricerca e sviluppo, e la coltivazione delle piante necessarie alle produzioni, avviene presso la tenuta di Pienza, in Val d'Orcia, a garanzia di una filiera di produzione diretta.

Vigneti, ulivi secolari, e nuovi cultivar che Bottega Verde promuove con le sue ricerche: timo, lavanda, verbena, peonia, zafferano, calendula elicriso, rosa damascena sono tra i principi attivi dei cosmetici del produttore. Produzione ma anche salvaguardia e valorizzazione della biodiversità autoctona.

Tra i progetti, in collaborazione con l'Università di Siena, il giardino botanico con finalità educative. Coinvolto il dipartimento di Scienze della Vita e il dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente per una ricerca su fitocomplessi con piante officinali tipiche del territorio toscano. Obiettivo: individuare principi attivi utili, con una produzione consapevole e sostenibile.

Accanto alle garanzie sul prodotto, le coccole per il cliente cui vengono proposti, con la carta fedeltà, vantaggi speciali, accessori, omaggi e comunicazioni personalizzate.

Il punto di vendita esperienziale

Nell'area della tenuta sta nascendo il nuovo store concept Bottega Verde 4.0 basato su una conoscenza immersiva ed esperienziale della marca. Ci saranno installazioni che guidano alla scoperta della marca, la storia e i valori che la guidano. La sede è il fabbricato di podere San Luigi, vicino a Palazzo Massaini, appena ristrutturato come laboratorio e negozio-museo.

Responsabilità nei prodotti

A settembre sono state lanciate 3 nuove linee, Olivo Sublime, Uva Preziosa e Avena e Malva. La particolarità consiste nell'impiego della tecnica dell'iperfermentazione, grazie alla quale gli ingredienti sono altamente biodisponibili, con il conseguente elevato incremento dei benefici. L'altro aspetto riguarda la sostenibilità, in particolare del packaging.

Le creme viso sono in formato refill, ricaricabili grazie alla capsula sostituibile posizionata nel vasetto in vetro. Questo aiuta a ridurre gli sprechi e incentiva la corretta differenziazione dei rifiuti, con la plastica separabile dal vetro ed entrambi i materiali riciclabili.