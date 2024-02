Perdormire: fatturato in aumento e nuovi investimenti

Crescita a 2 cifre per l’azienda, che procede nel processo di riorganizzazione produttiva e organizzativa, gestito dalla nuova governance d’impresa

Montalese Spa, player di riferimento del settore del bedding (con i brand Perdormire, per il mercato domestico, e con Perdormire Hotel per quello contract e ospitalità) e 150 negozi a marchio Perdormire presenti sul territorio nazionale, ha chiuso il 2023 con un fatturato superiore a 108 milioni di euro (10 milioni in più sul 2022), e con una quota di maggioranza relativa sul mercato interno nel settore.

Nell’ottica di evolvere il proprio modello organizzativo, l’azienda ha rinnovato il top management aziendale. Così oggi il Consiglio di amministrazione dell’azienda comprende: il presidente e ceo Antonio Caso (socio di maggioranza della società), i consiglieri e azionisti Paolo Luchi e Alessandro Alteri, e i 2 consiglieri indipendenti Alessandro Minichilli (professore ordinario Università Bocconi), e Jean Luc Battaglia (top executive manager).

Il nuovo Cda lavorerà all’ulteriore sviluppo del business, dando continuità ai progetti in essere, a partire dal programma di sviluppo della rete retail. Quest’ultima, nel 2023, ha visto la relocation di 5 negozi e 2 nuove aperture, in continuità con il piano di riposizionamento avviato nel 2021, per adeguare cluster di dimensioni ridotte al nuovo concept store del brand, che vuole superfici non inferiori ai 400 mq, per dare spazio alla gamma di prodotti Perdormire. Nel 2023 è proseguito il progetto di internazionalizzazione partito in Francia nel 2022, realizzando 2 nuove aperture, per un totale di 4 punti vendita fuori dai confini nazionali.

Sempre nel ‘23 è stato avviato il processo di internalizzazione produttiva, conclusosi con la totale operatività del Perdormire Lab, un hub di 10.000 mq allestito nel nuovo polo produttivo di Montalese, deputato al governo della supply chain.

Sul fronte della comunicazione, viene riconfermata per il 2024 una strategia omnicanale, con un media-mix che punta principalmente su strumenti tradizionali come la tv, ma con attività di sperimentazione su nuovi format, per un totale di circa 11 milioni (+12% sul 2023).