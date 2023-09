600campi: il brand friulano che esalta la tradizione dei vini macerati

600campi® rende omaggio alla tradizione enologica friulana di produrre vini secondo l’antica tradizione contadina, ma con uno sguardo rivolto al futuro con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione che sono i pilastri fondamentali della filosofia aziendale

600campi® è un marchio nato per celebrare le origini della tenuta su cui sorgono i vigneti, quei “600 campi friulani” che nei primi anni del 1700 l’imprenditore Jacopo Linussio acquistò per stabilire la sua dimora e avviare un grande progetto agricolo/industriale.

Un progetto che al giorno d’oggi garantisce vini di qualità, che sviluppano una intensità varietale e complessità aromatica data anche dalla macerazione più o meno lunga sulle bucce e dalla successiva fermentazione alcolica in barrique, tini di rovere e anfore di terracotta. Questo tipo di vinificazione rimanda ai vini naturali che si facevano in Georgia più di 7000 anni fa che è stata ripresa dalla nostra cantina per mantenere la tradizione antica, contadina e genuina di fare il vino.

La gamma 600campi® comprende cinque vini fermi:

ribolla gialla “orange” : sviluppa al naso delicate note di fiori bianchi, mela golden e aroma di vaniglia. Al palato è un vino sapido, elegante e raffinato, delicatamente tannico e molto persistente con una chiara traccia minerale che anima un gusto avvolgente, ricco e profondo.

: sviluppa al naso delicate note di fiori bianchi, mela golden e aroma di vaniglia. Al palato è un vino sapido, elegante e raffinato, delicatamente tannico e molto persistente con una chiara traccia minerale che anima un gusto avvolgente, ricco e profondo. ribolla gialla macerata in anfora : rivela al naso un bouquet delicato di frutta a polpa bianca, buccia di albicocca e aroma di vaniglia. Al palato è un vino ben strutturato, sapido, elegante e raffinato, con note minerali, gusto ricco ed intenso con un lungo finale.

: rivela al naso un bouquet delicato di frutta a polpa bianca, buccia di albicocca e aroma di vaniglia. Al palato è un vino ben strutturato, sapido, elegante e raffinato, con note minerali, gusto ricco ed intenso con un lungo finale. pinot grigio “orange” : al naso presenta un bouquet delicato che richiama profumi fruttati, note agrumate, sentori di vaniglia e aromi terziari. Il suo corpo medio elegante è segnato da una bella freschezza e da una buona sapidità.

: al naso presenta un bouquet delicato che richiama profumi fruttati, note agrumate, sentori di vaniglia e aromi terziari. Il suo corpo medio elegante è segnato da una bella freschezza e da una buona sapidità. pinot grigio ramato : al naso presenta intense note fruttate, speziate e profumi di vaniglia. È un vino elegante, con un lungo finale. Al palato è strutturato, piacevolmente equilibrato e decisamente sapido.

: al naso presenta intense note fruttate, speziate e profumi di vaniglia. È un vino elegante, con un lungo finale. Al palato è strutturato, piacevolmente equilibrato e decisamente sapido. pinot grigio rosato: al naso presenta piacevoli note di frutti rossi e sfumature floreali. Al palato presenta una spiccata mineralità, piacevolmente equilibrata, con note di frutti di bosco, un vino elegante e di gradevole persistenza.

Comprende anche un vino frizzante rifermentato naturalmente:

glera frizzante: al naso rivela profumi fragranti di mela renetta e pera, con una leggera nota di fiori di acacia. Al palato è delicatamente sapido, con un’ottima acidità.

Tutti i vini sono prodotti con uve aziendali, coltivate in modo biologico e sostenibile, e sono certificati vegani.

