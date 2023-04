600campi: il brand friulano lancia i vini dealcolati

600campi® rende omaggio alla tradizione enologica friulana

Il nome 600campi deriva infatti dal contratto con cui nel 1702 l’imprenditore Jacopo Linussio acquistò i 600 campi friulani sui quali costruì la sua residenza e avviò la sua azienda agricola, un gioiello agricolo/industriale dove ancora oggi si producono i vini di questa linea.

600campi® è un marchio che garantisce vini di qualità: offre vini naturali, certificati vegani e prodotti secondo l’antica tradizione contadina, senza però trascurare la sostenibilità e l’innovazione che sono i pilastri fondamentali della filosofia aziendale.

Tutti i vini sono prodotti con uve aziendali, coltivate in modo biologico e sostenibile.

Nel 2023 la linea 600campi® si è ampliata, con il lancio dei vini dealcolati: ottenuti da uve autoctone accuratamente selezionale, vinificati nella cantina dell’azienda e poi dealcolizzati con la massima cura e attenzione alla qualità in tutto il processo produttivo.

L’innovativa tecnica di dealcolazione selezionata permette di estrarre l’alcool dai vini mantenendo intatte le loro proprietà organolettiche.

La gamma dealcolati 600campi® comprende:

spumante "Blanc de Blancs": al naso, profumi lievemente fruttati di mela con una leggera nota di fiori bianchi; al palato, presenta una buona acidità ben compensata da una certa amabilità.

al naso, profumi lievemente fruttati di mela con una leggera nota di fiori bianchi; al palato, presenta una buona acidità ben compensata da una certa amabilità. spumante "Rosé": al naso, profumi fruttati di mela con una leggera nota di frutti rossi; al palato, buona freschezza, acidità e una certa rotondità.

Entrambi i vini dealcolati sono perfetti a tutto pasto per la piacevolezza del loro fine perlage e per tutte le occasioni.

I vini dealcolati soddisfano la richiesta di tutti coloro che non desiderano o non possono consumare alcolici, permettendogli di brindare in compagnia, assaporando gli aromi e i profumi di un buon vino italiano senza assumere alcool.

600campi è un marchio LEA WINERY SRL

Viale dei Comunali, 5 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Per maggiori informazioni visita il sito www.600campi.it, scrivi a info@leawinery.it o chiama il numero 0039-0434-1836535.