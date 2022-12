8 dimensioni per 8 trend, aspettando Euroshop 2023

Nuove tecnologie, sostenibilità e gestione energetica, una fiera per capire in che direzione sta andando il retail del prossimo futuro. A Dusseldorf dal 26 febbraio

Torna a fine febbraio, dopo tre anni -e dopo una pandemia-, l'appuntamento con Euroshop a Dusseldorf, la fiera triennale sull'innovazione, le tecnologie e le strumentazioni per il mondo retail, che nella nuova edizione punta su otto aree espositive e che su Gdoweek seguiremo all'interno della sezione Gdoweek Report con anteprime e video dai padiglioni.

EuroShop 2023 sarà aperto tutti i giorni, ai visitatori professionali, da domenica 26 febbraio a giovedì 2 marzo 2023, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. I biglietti della fiera saranno disponibili solo online. La tessera giornaliera costa 70 euro, la tessera per due giorni 120 euro, e la tessera permanente 165 euro.

Le 8 dimensioni di Euroshop 2023

“Il settore retail è stato duramente colpito dalla crisi del Coronavirus -dice Elke Moebius, direttrice di EuroShop-, ed è giunto il momento di agire. Molte aziende hanno approfittato dei mesi di chiusura per ripensare e ristrutturare i loro spazi, investendo in progetti di su vasta scala. EuroShop arriva al momento giusto”.

Il livello delle prenotazioni di EuroShop 2023 è buono, in particolare nei settori che sono da sempre il pilastro della fiera come Retail Technology, Refrigeration & Energy Management ma anche Shop Fitting e Store Design & Visual Merchandising. Al settore Lighting sarà dedicato il padiglione 9, con l'Italian Lighting Lounge, nel 3 e nel 4 esporranno le aziende dedicate al Retail Marketing. Novità sono poi gli spazi dedicati a Surfaces & Materials, Expo & Eventmarketing e Food Service Equipment con le strumentazioni per il formato grocerant, di cui si iniziava a parlare nel 2020 ma che era stato messo in stand by causa Coronavirus.

Spazio anche alle conferenze con sette stage che ospiteranno momenti di discussione con esperti del settore, mentre le aree speciali, oltre all'Italian Lighting Lounge, saranno il Designers Village, hub di Start-up, Popai Shop Global Village e l’Ifes Global Village. Novità assolute sono il Future Urban Lab, che mette al centro le città come fattore di attrattività, Room4Sense per analizzare le esperienze sensoriali ed il loro potenziale utilizzo in un punto di vendita e infine il Retail Ball Game, piattaforma di comunicazione aperta affronta le sfide e le soluzioni che il commercio al dettaglio dovrà affrontare nei prossimi anni.

8 trend nel retail per il 2023

È stato poi Ulrich Spaan, senior vice president di EHI Retail Institute a presentare gli 8 hot topic che caratterizzeranno il mondo del retail nel 2023. Vediamoli assieme.

1 Sustainability

Molte imprese di vendita al dettaglio stanno lavorando per raggiungere la carbon neutrality lungo tutta la catena del valore. Di conseguenza, la sostenibilità è saldamente ancorata a tutte le dimensioni di EuroShop e giocherà un ruolo importante nella gamma di prodotti e servizi offerti dai nostri espositori.

2 Experience

Per progettare qualsiasi tipo di spazio e luogo fisico in un’epoca di crescente digitalizzazione, è più che mai importante creare esperienze che suscitano entusiasmo ed incoraggiano la permanenza ed il ritorno. Presupposti fondamentali sono le stimolazione dei sensi e la creazione di un’atmosfera per sentirsi a proprio agio, ma anche l’integrazione perfetta di tutti i canali digitali, al fine di creare nel complesso un percorso positivo del cliente (Customer Journey).

3 Connected Retail

I servizi di Click&Collect sono diventati una normalità per i consumatori e molti rivenditori hanno unito i loro sistemi di fidelizzazione del mondo online con quello offline, offrendo ai clienti una visione a 360 gradi degli acquisti effettuati. Una experience fluida sarà sempre più necessaria per tutti i retail.

4 Customer Centricity

Molte aziende commerciali sono alla ricerca di un contatto diretto sempre più stretto con l’utente finale per offrire servizi digitali personalizzati ed individualizzati. Lo smartphone del cliente gioca un ruolo importante in questo contesto. Le parole chiave sono assistente di consulenza digitale, offerte personalizzate, coupon digitali e sistemi di fidelizzazione.

5 Smart Store

Negli ultimi anni è stata svilluppata una varietà di concetti di negozio automatizzato in cui il processo di acquisto è in gran parte digitalizzato. I sensori e le tecnologie di riconoscimento delle immagini svolgono in questo contesto un ruolo importante, in concomitanza con altre applicazioni come scaffali “intelligenti”, monitoraggio delle scorte ed identificazione delle scorte esaurite, utilizzando cartellini dei prezzi e display, elettronici ed intelligenti, o perfino bilance smart.

6 Third Places

Trasformare un negozio in un luogo, in cui le persone hanno piacere di rimanere sentendosi a loro agio, e dove non vanno solamente per fare lo shopping vero e proprio. Design, materiali, luci, offerte gastronomiche, ma anche offerte digitali contribuiscono in modo decisivo al successo di questi posti e fanno dell’EuroShop un’importante fonte di ispirazione.

7 Energy Management

Visto l'attuale mercato energetico, un preciso controllo ed un monitoraggio dei consumi energetici nei punti di vendita diventeranno sempre più un fattore critico di successo. Le applicazioni tecnologiche, innovative e intelligenti, giocheranno un ruolo importante, quando si tratta di utilizzare l'illuminazione, il raffreddamento e la climatizzazione in modo efficiente e allo stesso tempo orientato al cliente. Anche l’uso di piattaforme di analisi e previsioni basate sull’intelligenza artificiale, offre un notevole potenziale.

8 Centri urbani vivaci

In tempi di crescente digitalizzazione, rendere i centri urbani attraenti e vivaci è uno dei compiti sociali più importanti del futuro. L’EuroShop offre ai rivenditori tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per continuare a costruire un’attività stazionaria, nel senso di un centro cittadino, che rimanga pieno di vita anche per il futuro. Dentro il polo di innovazione sostenibile “Future Urban Lab” i visitatori hanno anche l’opportunità di realizzare la propria visone di una città del futuro.