A KaDeWe il premio come store tra i più innovativi al mondo

Il riconoscimento a KaDeWe arriva da Igds, l’associazione mondiale dell’Intercontinental Group of Department Stores, che lo assegna ogni due anni

Igds, l’associazione mondiale dell’Intercontinental Group of Department Stores, premia ogni due anni quelli che ritiene i migliori retailer. Quest'anno il riconoscimento World's Most Innovative Store in the World va al Gruppo KaDeWe, che riceve per la prima volta questo riconoscimento per i department store di lusso KaDeWe (a Berlino), Alsterhaus (Amburgo) e Oberpollinger (Monaco). A questo premio se ne aggiunge un secondo consegnato al re il Wine & Spirits team del KaDeWe di Berlino a cui va il terzo posto nella categoria "Miglior team al mondo di un grande magazzino".

La giuria

La giuria indipendente per il premio Igds Wdss 2023 era composta, oltre che dal presidente Michael Ganci, anche da Bernie Brookes, ex ceo di Mayer in Australia, Hiroishi Onishi, ex ceo di Isetan Mitsukoshi in Giappone e Paolo de Cesare, ex ceo di Printemps in Francia.

Le dichiarazioni

Stando a quanto ha dichiarato Michael Ganci: "il Gruppo KaDeWe offre un'esperienza di alto livello, completa ed eccezionale, sui canali sia fisici che digitali. I loro grandi magazzini attraggono turisti e residenti, che trovano marchi emergenti e prodotti alimentari regionali, in un ambiente davvero innovativo per lo shopping".

Com'è ovvio, il gruppo riceve questi premi sottolineando orgoglio e soddisfazione. "Siamo pieni di gioia e incredibilmente orgogliosi" dice Maeder.