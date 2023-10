Pac 2000A Conad festeggia 50 anni: il bilancio e le strategie di crescita

Nel 2022 Pac2000A Conad ha registrato un fatturato di 6.6 miliardi della rete di vendita con una quota di mercato totale del 20,3%

La storia di Pac2000A Conad quest'anno raggiunge il traguardo dei 50 anni, festeggiato con un evento in occasione del quale il gruppo ha tracciato il bilancio e i risultati dello scorso anno durante una serata a cui hanno preso parte Valerio De Molli, managing partner e Ad di The European House- Ambrosetti; Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos; Romolo De Camillis, retail director Nielsen IQ, moderato da Giuseppe Zuliani, direttore marketing Conad. “L’acronimo Pac 2000A rievoca il punto di partenza della nostra storia: 9 dettaglianti di Perugia e dintorni che hanno scelto di unirsi in Cooperativa per fronteggiare le speculazioni dei grossisti di allora, Perugia Acquisti Cooperativi 2000 Alimentari. In questi 50 anni “Pensare, Agire e Crescere insieme” è stato il principio guida della cooperativa. Abbiamo cercato di anticipare i cambiamenti, investendo sull’innovazione e sulla continua formazione dei soci e dei collaboratori (oltre 39.000 ore nel 2022), consci dell’importanza della centralità delle persone per la nostra attività” sottolinea Danilo Toppetti, amministratore delegato di Pac 2000A.

I numeri di Pac2000A Conad

La cooperativa, attiva nel Centro-Sud, conta 1.083 soci, 27 mila dipendenti, 1.589 punti di vendita dislocati in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia e 19 centri logistici, per servire quotidianamente 3.4 milioni di clienti. Nel 2022 ha registrato un fatturato di 6.6 miliardi della rete di vendita con una quota di mercato totale del 20,3% e con un incremento di fatturato nell’ultimo quinquennio del 12,1% su base annua.

Inoltre, nel 2022 ha avviato la collaborazione con 944 imprese fornitrici locali di beni e servizi, che hanno generato un giro di affari di oltre 1,4 miliardi di euro nelle 5 regioni. Nell’ultimo quinquennio, la Cooperativa ha anche realizzato importanti investimenti sui territori in cui opera, per un valore di 392 milioni di euro.

Gli obiettivi per il futuro sono stati sottolineati da Claudio Alibrandi, presidente di Pac 2000A: “Vogliamo continuare a crescere e consolidare la nostra attività, ci impegniamo ad affrontare ogni giorno le sfide future, con grande determinazione e a essere “Persone oltre le cose” in ogni scelta che prendiamo e gesto che facciamo”.

L'impegno sociale

Nel quinquennio 2018-2022, il gruppo ha erogato liberalità e donazioni per 7,8 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere il territorio e ha sostenuto iniziative culturali, sportive e sociali. “Riconosciamo la responsabilità di contribuire concretamente allo sviluppo del nostro Paese, generando valore e un impatto positivo su un ampio spettro di territori, che vanno dai grandi centri urbani fino ai più piccoli comuni. Per questo motivo, perseveriamo nell'ideazione e nell'implementazione di nuovi approcci e strategie che ci permettono di anticipare e soddisfare al meglio le esigenze del mercato. Ciò include una costante innovazione nell'offerta di prodotti e di servizi distintivi, mirati a rafforzare la nostra relazione con la clientela. Ciò che ci guida è la creazione di un impatto positivo e duraturo sulle comunità in cui operiamo, contribuendo alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro, alla promozione di iniziative culturali e sociali e, non da ultimo, alla promozione di pratiche sostenibili che rispettino l'ambiente e l'integrità degli ecosistemiTop of FormBottom of Form” aggiunge Francesco Cicognola, direttore generale di Pac 2000A.

L'ambiente

Nel biennio 2021-2022 i consumi energetici per punto di vendita sono stati abbattuti del 5,3% e, per mq, del 2,3%. Un impegno che ha evitato, nell’ultimo anno, 23,7 milioni Kwh di consumi (equivalenti ai consumi energetici annui di 9.000 famiglie italiane) e 5.500 tonnellate di CO2 grazie al miglioramento delle performance energetiche, equivalenti a 2,3 milioni di euro di costi sociali evitati.