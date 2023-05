A Tuttofood Sogemi ha incontrato i partner di domani

Procedono i lavori di ampliamento del mercato agroalimentare di Milano, gestito da Sogemi che era presente a Tuttofood con il progetto Foody

Sogemi è la società per azioni che, per conto del Comune, gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso del capoluogo lombardo. Un evento fieristico come Tuttofood è stato per Sogemi un’occasione importante e preziosa per consolidare l’autorevolezza e presentare ai partner vecchi e nuovi gli obiettivi, anche a seguito dell'avanzamento dei lavori per le nuove strutture del progetto Foody 2025.

“Con i cantieri in corso di sviluppo e completamento -dicono dalla società-, siamo interessati, infatti, a trovare nuovi soggetti che vengano a insediarsi presso le nostre strutture, sia come operatori commerciali veri e propri, sia come addetti ai tanti servizi, come per esempio di logistica e analisi, che vengono a formare l’indotto del mercato agroalimentare. Abbiamo delle notevoli potenzialità da soddisfare: attualmente ci assestiamo su un miliardo di euro annui di merce scambiata, ma grazie alle due nuove piattaforme logistiche in corso di ultimazione, possiamo aumentare di molto la nostra capacità produttiva e arrivare a raddoppiare il valore dello scambio di merci entro il 2025”.