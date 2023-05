Sei tesori dalla Baviera: bontà e alta qualità tra tradizione e innovazione

Le novità di sei aziende bavaresi presenti allo stand collettivo che abbiamo incontrato a Tuttofood 2023

Grandi prati, pascoli, prodotti di eccellenza e di alta qualità, ispirati dalla tradizione e dalla cura che questo Land ha per il proprio territorio: questi elementi erano tutti ben presenti già nell’allestimento dello stand che il ministero per l’Alimentazione, Agricoltura e Foreste della Baviera in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana ha scelto per Tuttofood. In questi spazi i visitatori hanno potuto fare la conoscenza di sei aziende produttrici, afferenti a diverse categorie di prodotto.

Occhi puntati sull’innovazione, per raccontare al mercato italiano la particolarità della regione, l’alto tasso di ricerca e sviluppo, la tradizione abbinata alla contemporaneità. Tutti i momenti della giornata, a livello di consumo, sono stati coperti dai prodotti bavaresi presenti nella regione: l’azienda Barnhouse Naturprodukte ha presentato una linea di muesli croccante biologico a basso contenuto di zuccheri, Cruncky Low Sugar Crazy Nut, vegano, con avena proveniente dai campi della regione, ricco di fibre e senza olio di palma.

Per quanto riguarda i formaggi, Käskuche è interessata a presentarsi al mercato italiano in quanto già affina ed esperta formaggi bavaresi (di montagna a pasta dura, semidura e molli preparati da piccoli produttori) in tutto il mondo; Meggle, da parte sua, ha mostrato le innovazioni in ambito Emmental: due referenze per il retail (porzioni da 300 grammi e da 125 grammi a fette) e una per l’horeca (la forma da 3,5 kg). La birra di Baviera era rappresentata da Familienbrauerei Jakob.

Just Taste porta invece in Italia una pasta con più proteine, meno carboidrati e senza glutine, preparata o con patate dolci, o con fagioli neri, ceci e così via. Un’alternativa interessante, colorata e dalla texture diversa dal solito, per consentire a chi lo desidera un maggior apporto proteico, e a tutti un’esperienza di gusto e colore particolare. Il mondo salumi è stato presidiato da Breu Wurstwaren, che ha presentato salamini e snack di carne ad alto livello di essicazione di varia tipologia e forma, adatti per l’aperitivo, versatili e particolari (a forma di cuore o brezel).