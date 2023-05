Blu Media Group presenta le proposte di comunicazione per i brand

Al nostro stand di Tuttofood abbiamo ospitato Andrea Mammolini, direttore commerciale di Blu Media Group

Accompagnare il consumatore dall'uscita di casa fino al percorso di spesa nel reparto, passando per i posteggi di supermercati o centri commerciali, attraverso diversi moduli comunicativi messi a disposizione dei brand da Blu Media Group, società con un'esperienza pluridecennale nel mondo della comunicazione dell'outdoor.

Blu Media Group lavora in più di 40 insegne, arrivando a coprire 450 centri commerciali e circa 1400 pdv della moderna distribuzione in Italia e gestisce più di mezzo milione di supporti comunicativi, posizionati su più dispositivi a partire dal carrello, "il principe degli impianti", come ci ha detto Andrea Mammolini, responsabile commerciale di Blu Media Group ospite al nostro stand di Tuttofood 2023.

Se si pensa che la media del tempo di spesa è di circa 40 minuti, il carrello si rivela un mezzo centrale, un asset comunicativo che il consumatore porta all'interno del punto di vendita e sul quale si può lavorare con una comunicazione completamente personalizzabile frontale e interna verso il consumatore stesso, che può essere ingaggiato negli store anche da messaggi sul pavimento o sui supporti antitaccheggio.