Abiby: vendite in crescita e ingresso in Spagna

Lanciato nel 2018 dai due giovani imprenditori e co-fondatori Mario Parteli e Luca Della Croce, l’eCommerce beauty Abiby arriva sul mercato internazionale con il lancio del servizio in Spagna. Nei primi cinque mesi del 2020 Abiby ha triplicato i volumi di vendita rispetto allo stesso periodo del 2019 e registrato un +340% nell’arco degli ultimi 12 mesi ed oggi si prepara all'ingresso nel mercato spagnolo con la formula che lo ha contraddistinto: un modello in abbonamento ad una beauty box, con una selezione di prodotti cosmetici scelti in collaborazione con marchi di fama internazionale e brand emergenti e da tutto il mondo. “È un passo importante di cui siamo molto fieri: dopo mesi di ricerche e lavoro, siamo pronti per far conoscere Abiby all’estero -sottolineano Parteli e Della Croce-. La Spagna in particolare è risultata essere un territorio fertile per esportare la nostra filosofia”.

Per ampliare la presenza sul mercato internazionale, Abiby ha stretto delle collaborazioni strategiche: da Colmar a Pinterest, da Vestiaire Collective a Levi’s e Yoox.

I prodotti Abiby

L’azienda sta mettendo in campo una serie di novità, a partire dal nuovo packaging, più grande ma sempre sostenibile e ora anche certificato Fsc, realizzato cioè con materiali provenienti da foreste gestite in modo responsabile. In più, con l’obiettivo di arricchire sempre di più l’offerta dedicata alla community di abbonate, Abiby sta introducendo per le clienti “plus” la possibilità di personalizzare la box scegliendo tra alcune varianti mensili. Le beauty box arrivano in tutta Italia, in maniera capillare: il 35% delle clienti risiede nelle principali città (Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze).

Gli obiettivi futuri

I fondatori di Abiby prevedono un’accelerata del processo di digitalizzazione del settore beauty: “Il periodo di lockdown ha modificato il trend dei consumi -spiegano- avvicinando sempre più consumatori all’eCommerce e portando gli imprenditori a riflettere sull’importanza dell’innovazione. Sarà quindi fondamentale valorizzare sempre più le opportunità offerte dal digitale”. Abiby inoltre valorizza e continuerà a farlo community e membership “offrendo ogni mese un’esperienza diversa e assicurando innovazione e qualità, senza dimenticare il fattore convenienza”.