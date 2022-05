AC Milan cresce in Cina con un flagship store su Tmall

Si consolida la presenza di AC Milan in Cina con un flagship store realizzato su Tmall di Alibaba, sesto store nel Paese

Il club rossonero potenzia la sua presenza in Cina con un flagship store su Tmall, la più grande piattaforma per la vendita al dettaglio online del mercato cinese, parte del gruppo Alibaba. AC Milan propone sulla piattaforma mobile o sul sito internet dedicato il merchandising ufficiale del club e articoli sviluppati con i partner autorizzati e prodotti Hero quali le maglie della collezione vintage 1996 e la Home e Fourth Jersey 2021/22. La collaborazione con Tmall permetterà al club di sviluppare prodotti in linea con le abitudini di consumo del mercato cinese, come l’esclusiva collezione mono-branded già in vendita sul nuovo flagship store ufficiale del Milan. Con questa apertura salgono a sei gli store ufficiali in Cina dove il gruppo conta oltre 146 milioni di fan e nel quale, secondo un recente studio della società di ricerca e analisi di mercato YouGov, si attesta come brand calcistico italiano più apprezzato. Nel Paese, tra l'altro, il club conta una forte presenza sia digitale che fisica e otto diversi canali social ufficiali.

Le dichiarazioni

“Attraverso l’apertura di questo nuovo canale d’acquisto online, AC Milan porta ai tantissimi fan rossoneri in Cina una customer experience d’eccellenza, sempre più diversificata e allineata alle loro abitudini e necessità” dichiara Casper Stylsvig, chief revenue officer rossonero.

"Questo ingresso permetterà ai tanti tifosi rossoneri cinesi di vivere la loro squadra del cuore più da vicino attraverso un’esperienza di shopping unica arricchita dalle più recenti innovazioni digitali” aggiunge Rodrigo Cipriani Foresio, general manager Alibaba Group Southern Europe.