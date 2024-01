Accordo MD Satispay, i buoni pasto ora disponibili anche nei discount

Le basse commissioni alla base dell'accordo tra Md e Satispay. i buoni pasto spendibili negli oltre 800 punti di vendita della catena in Italia

È a suo modo una prima assoluta, la possibilità di pagare con i buoni pasto all'interno di una catena di discount in Italia. Una realtà che ha visto la luce grazie all'accordo tra MD e Satispay, la società fintech e di pagamenti che a fine 2023 aveva lanciato i buoni pasto, con l'obiettivo di rivoluzionare il settore. I buoni pasto di Satispay si possono già utilizzare per i pagamenti in alcune insegne, ma questa è la prima volta per un discount, sempre che li si voglia ancora chiamare tali.

Commissioni contenute, il modello sostenibile

Gli accordi già in essere con le insegne gdo in Italia Basko, Borello, Coop Lombardia, Despar, Ekom,

Nova Coop, Prestofresco,

Tigros e To.Market

L’accordo è stato possibile grazie alla sostenibilità del modello Buoni Pasto di Satispay e l'impatto limitato per gli esercenti. A differenza degli altri player del settore, il modello Satispay Buoni Pasto è basato su commissioni contenute per gli esercenti che accettano i buoni. Questo modello ha consentito ad MD di trovare una soluzione congeniale per combinare le esigenze dei clienti e quelle dell’insegna, rendendo l’esperienza d’acquisto più veloce e vantaggiosa.

“La partnership con Satispay -dice Giuseppe Cantone, direttore commerciale di MD- si inserisce in un processo di costante ricerca dell’insegna di soluzioni innovative per soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Riconosciamo l’importanza di adattarci alle esigenze di consumatori evoluti e digital oriented e abbiamo individuato nei Buoni Pasto Satispay un’opportunità per offrire un’opzione sostenibile e trasversale.”

Integrati digitalmente nell'App di Satispay

I buoni pasto, totalmente digitali, saranno caricati automaticamente su una sezione dedicata nell’app Satispay del lavoratore che potrà pagare nei punti vendita MD utilizzando sia il buono pasto che l’eventuale importo extra prelevato dal suo wallet personale. Un processo fluido e veloce come un normale pagamento effettuato con l’app Satispay che velocizza l’operazione alla cassa e permette di utilizzare i buoni anche nei giorni festivi.