Accordo tra Ikea Italia e Plenitude per le colonnine di ricarica di auto elettriche

In tutta Italia saranno circa 250 le nuove colonnine Plenitude + Be Charge a disposizione di visitatori, dipendenti e fornitori Ikea

I parcheggi del mondo retail sono un luogo ideale per l'installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche e ibride plugin, un tipo di motorizzazione non ancora molto diffusa in Italia ma con tassi di crescita notevoli all'estero soprattutto guardando in prospettiva: l'Europa ha infatti dichiarato che non si potranno più vendere auto termiche, alimentate da benzina e diesel dal 2035 e questi anni saranno cruciali per creare l'ecosistema in cui le auto elettriche si muoveranno e nel quale i punti di ricarica, che possono essere presenti nel box di casa, nei luoghi di lavoro o in spazi pubblici o privati.

Se pensiamo che il tempo dedicato alla spesa passa da un media di circa 30 minuti del supermercato alle due o tre ore in un centro commerciale, capiamo le potenzialità dell'installazione delle colonnine nei parcheggi, che rappresentano un servizio a disposizione dei consumatori e un elemento di drive to store sempre più rilevante. In questo scenario si colloca l'accordo tra Ikea Italia e Plenitude (Eni), per l'installazione di circa 250 colonnine di ricarica Be Charge nei parcheggi della catena di arredamento, sono previste scontistiche per i dipendenti e uno sconto per i soci Ikea Family e Ikea Business Network che usufruiscono della ricarica presso i negozi Ikea.

Il percorso di sostenibilità di Ikea Italia passa per la mobilità

“La mobilità sostenibile è per noi una priorità assoluta -dice Laura Tondi, country sustanibility manager di Ikea Italia- e crediamo sia fondamentale promuovere l’uso di veicoli ad emissioni zero. Un impegno che parte dalle consegne dei nostri prodotti. Grazie all’implementazione delle nuove colonnine per la ricarica permetteremo a chi ci visita ogni giorno e ai nostri dipendenti una modalità conveniente ed accessibile per la ricarica dei propri veicoli, supportando così un percorso di transizione verso nuovi modelli di mobilità".

"Lo sviluppo della mobilità elettrica -dice Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude- e della nostra rete di infrastrutture di ricarica, che attualmente conta oltre 16.000 punti, è parte integrante della nostra strategia. Siamo quindi lieti di mettere a disposizione di Ikea le nostre colonnine e i nostri servizi di ricarica, tecnologicamente avanzati e in continua espansione, e di offrire anche ai loro visitatori, dipendenti e fornitori un’esperienza elettrica unica”.