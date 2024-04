Acqua Maniva, alleata della nostra salute cellulare

Maniva cerca di soddisfare al meglio la richiesta di benessere naturale dei consumatori

Maniva Spa prosegue nel suo percorso di evoluzione dei propri prodotti nel mercato delle acque minerali in Italia, cercando di interpretare e soddisfare al meglio la richiesta di benessere naturale che proviene da un consumatore sempre più esigente ed attento anche alla sostenibilità dei prodotti acquistati.

La società bresciana, attiva da oltre 25 anni in questo settore, sta armonizzando sempre più ricerca e tecnologia all’interno delle proprie linee di produzione per ideare e realizzare dei packaging generati da criteri di produzione sostenibile, che siano custodi delle proprietà naturali dell’Acqua Minerale Maniva pH8.

Un’acqua che è soprattutto un grande alleato della nostra salute cellulare! Acqua Maniva pH8, infatti, aiuta a mantenere il nostro pH corporeo, quello del liquido extracellulare, a valori ottimali, cioè alcalini. Le naturali proprietà e le caratteristiche organolettiche di Acqua Minerale Maniva pH8, associate infatti a una dieta caratterizzata dall’assunzione di alimenti per la maggior parte alcalini, possono favorire la creazione di un ambiente extra cellulare alcalino che permette di nutrire le cellule, le ossigena e ne elimina le tossine.

E con la funzione di preservare e mantenere inalterate queste specificità proprie di Acqua Maniva pH8, l’azienda ha immesso sul mercato dall’estate 2023 lo Smile-Boxe, un prodotto che è stato concepito per offrire un’alternativa ulteriore alle classiche modalità di confezionamento in PET e vetro: un packaging multistrato che è in grado di assicurare la protezione dell’acqua dalla luce, ispirato ai criteri del totale riciclo e recupero, confezionato in ambiente asettico e prodotto utilizzando prevalentemente materiali vegetali.

Nei suoi due formati da 0,5 e 1 litro lo Smile-Boxe si sta ritagliando sempre maggiore spazio e considerazione nel mercato della Gdo insieme all’altro prodotto totalmente sostenibile di Maniva che è la nuova bottiglia da cl. 66 di Maniva pH8 SPORT, un’acqua minerale da sempre adatta all’attività sportiva e al movimento e che ora è composta al 100% di R-Pet proveniente dal Consorzio Coripet, un consorzio volontario di cui Maniva è socio fondatore e che associa molti produttori italiani con la finalità di raccogliere e riciclare gli imballaggi per liquidi in PET, per dare loro un nuovo utilizzo reinserendoli sul mercato.

Per maggiori informazioni visita il sito.