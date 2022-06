Acquando: l’home delivery per l’acqua minerale in vetro

Nasce Acquando, il servizio di consegna a domicilio per la spesa online di acqua e bibite del gruppo Refresco

Il Gruppo Refresco lancia Acquando, il servizio online di consegna a domicilio di acqua minerale in vetro a rendere e bibite dell'azienda. Questa iniziativa asseconda le rinnovate esigenze dei consumatori che comprano sempre più spesso online. La proposta di Acquando conta su marchi noti o presenti nella ristorazione di alta qualità come Recoaro, S. Antonio, Valverde, la sostenibilità del vetro come packaging, la copertura geografica in forte crescita. In ottica green, le bottiglie di vetro vuote non vengono gettate nella raccolta differenziata ma vengono riconsegnate al concessionario e dopo essere state lavate e sanificate vengono reimmesse in circolazione.

Si ordina online, programmando la consegna all’indirizzo indicato e nel giorno preferito tra quelli disponibili. Oltre all’acqua è possibile ordinare anche le bibite Spumador, disponibili in casse da 12 bottiglie in due formati: da 92 cl nei gusti Aranciata, Limonata, Cedrata, Pompelmo, Sanguinella, Gazzosa, Ginger, Cola, Spuma Bianca e Spuma Nera, Chinotto e Tonica; o da 20 cl nei gusti Aranciata bio, Chinotto bio, Limonata bio, Spuma Nera, Ginger, Spuma Bianca, Tonica, Gazzosa. Il servizio diventerà sempre più capillare su Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia entro febbraio 2023. Di seguito le province attualmente coperte dal servizio: Brescia, Milano, Verona, Mantova, Monza – Brianza, Cremona, Lodi, Bergamo, Pavia, Como, Varese.

Come funziona

Per effettuare un ordine è necessario verificare innanzitutto che la zona di consegna sia coperta dal servizio. Dopodiché ci si registra sul sito, si scelgono i prodotti tra quelli disponibili, si sceglie il giorno di consegna e si decide se si vuole fare un ordine singolo oppure un abbonamento; si sceglie il metodo di pagamento (Carta di credito o PayPal) e si procede. La consegna è sempre gratuita. E c’è una promozione per il primo ordine: con l’acquisto minimo di una cassa di acqua minerale la seconda è in omaggio.