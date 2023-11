Acquaviva risponde ai gusti in costante evoluzione per reinventare la pasticceria dolce e salata

Acquaviva, l’azienda campana specializzata nella produzione di prodotti da forno surgelati, presenta nel 2023 nuove ciambelle e nuovi krapfen

"Da oltre 40 anni, ascoltiamo i bisogni del mercato e le esigenze dei professionisti e dei gusti in costante evoluzione per reinventare la pasticceria dolce e salata", racconta Federica Moretti, marketing & communication manager del gruppo Acquaviva, l’azienda campana nata nel 1979, specializzata nella produzione di prodotti da forno surgelati sia dolci che salati e che oggi rappresenta il 3°player in Italia nel mondo della prima colazione.

Nella GDO oltre 60 insegne tra le più prestigiose vengono servite con l’offerta Acquaviva, nei punti gastronomia e panetteria dei supermercati e, per alcuni progetti, nei banchi freezer. Nel corso degli ultimi 4 anni, sono state realizzate acquisizioni di realtà imprenditoriali storiche e specializzate, che hanno permesso di ampliare il numero di referenze autoprodotte e di rafforzare la presenza del gruppo nel canale della GDO. "In particolare, con l’acquisizione di Unigel, produttrice del pane speciale Schiocco, presidiamo con un prodotto iconico e riconoscibile il banco panetteria di questo canale".

Grazie alla ricetta brevettata, Schiocco unisce la sfogliatura del croissant con il sapore del pane autentico di una volta. Oltre alla referenza classica, la linea prevede una versione alle olive e una multicereali e nei prossimi mesi ci sarà il lancio di Schiocco Proteico: "un nuovo prodotto che unisce la nostra ricettazione brevettata con il mondo delle proteine, per garantire il gusto fragrante del pane sfogliato e assicurando una fonte di proteine al nostro regime alimentare" – ci spiega Moretti.

Nel 2022 è stata lanciata la linea retail firmata Acquaviva, un'offerta di prodotti da forno dolci e salati dedicata al consumo domestico, nata con l’obiettivo di garantire al consumatore eccellenze made in Italy, per ogni momento della giornata.

Per la realizzazione della linea sono state studiate ricette ad hoc, ispirate a principi di sostenibilità, utilizzando materie prime di filiera italiana tracciata e ingredienti certificati che Acquaviva ha selezionato sul territorio.

Alla prima colazione sono dedicate - in confezione snelle da soli 4 pezzi - le referenze intramontabili, come il cornetto vuoto, alla crema di nocciole 100% italiane, all’albicocca del Vesuvio di filiera certificata; e le novità per il settore retail come il cornetto al burro. Per una pausa sfiziosa dal sapore locale, Acquaviva propone le sfogliatelle napoletane mignon, le frittelle con la ricca farcitura alla crema e per un break salato il pane brevettato Schiocco e i salatini assortiti con topping di semi.

Inoltre, osservando negli anni la crescita della categoria, nel 2022 il gruppo Acquaviva ha investito nella creazione di una linea produttiva dedicata al comparto dei fritti, tra le più innovative in Europa, con l’obiettivo di migliorare e ampliare il numero di referenze di produzione interna e di regalare ai consumatori un momento di pura gratificazione, garantendo standard di ricetta e produzione davvero elevati.

"Abbiamo presentato nel 2023 le nuove ciambelle firmate Acquaviva e pochi mesi fa abbiamo lanciato il nuovo krapfen, nella versione vuota e farcita alla crema pasticcera e nei prossimi mesi inseriremo tante novità farcite."

"Abbiamo implementato ricetta e confezionamento: i prodotti sono realizzati senza olio di palma, con burro e lievito naturale nell’impasto, una ricettazione bilanciata che garantisce un gusto delizioso e un aroma delicato, una masticabilità perfetta e una leggerezza inaspettata."

La confezione corona il progetto di questa nuova linea: smart perché in flowpack da 3 pezzi per le ciambelle e da 4 pezzi per i krapfen, in plastica PP05 100% riciclabile, con informazioni di legge riportate su ogni confezione. Il prodotto si presenta con un pack salva-freschezza, salva-spazio e anti-spreco, pratico per la GDO sia al punto caldo che per la vendita diretta al consumatore.