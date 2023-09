AdKaora e Savi: drive to store con i coupon digitali per una shopping experience completa

La nuova partnership esclusiva tra AdKaora e Savi trasforma gli utenti in visite nei negozi e stimola le vendite con i coupon digitali, con obiettivi di drive to store, lanci prodotto, fidelizzazione dei clienti, acquisizione di nuovi consumatori e incremento vendite

Trasformare gli utenti in visite nei negozi e stimolare le vendite con i coupon digitali oggi è possibile in un’unica soluzione grazie alla partnership esclusiva tra AdKaora, agenzia digitale del Gruppo Mondadori specializzata in mobile advertising e proximity marketing, e Savi, azienda di marketing technology specializzata nella gestione dei servizi di shopper activation basati su buoni sconto.

Un progetto che ha un duplice obiettivo:

promuovere l’utilizzo di coupon digitali presso le principali insegne retail

presso le principali insegne retail offrire ai brand che vogliono fare comunicazione un nuovo livello di proximity marketing in grado di influenzare il comportamento d’acquisto

Oltre il 40% delle famiglie italiane si dedica, infatti, alla ricerca di sconti e offerte, e quasi il 60% di esse valuta attentamente prezzi e quantità dei prodotti che intende acquistare (fonte: Iri Fmcg Demand Signals, Ottobre 2022).

Un’ abitudine di acquisto che, secondo una ricerca di Savi, è cresciuta del 25%, rispetto al 2021, e che oggi rappresenta il 10,5% del totale transato in cassa.

L’integrazione tra l’offerta avanzata di proximity marketing di AdKaora e la tecnologia di shopping activation di Savi, permette pertanto di potenziare le strategie di marketing dei brand, incentivando obiettivi di marketing come brand awareness, consideration e conversion grazie al coinvolgimento di diversi canali e formati pubblicitari creati ad hoc da AdKaora Creative Studio, insieme a partner come Next14 e Stocard, e grazie alla pianificazione social realizzata insieme a Hej!, società del Polo MarTech del Gruppo Mondadori di cui fa parte AdKaora.

Questi strumenti si combinano poi a obiettivi di drive to store, ma anche a quelli di lanci prodotto, fidelizzazione dei clienti, acquisizione di nuovi consumatori e, soprattutto, incremento vendite, permettendo non solo di ingaggiare l’utente nei punti di interesse coinvolti dalla campagna, ma anche di raccogliere importanti insight per i brand grazie alle analisi post utili nelle loro successive strategie di comunicazione.

Le dichiarazioni

Andrea Zermian, Sales and Marketing Director Savi: “Fino ad oggi, le strategie media si fermavano spesso “fuori dal negozio”, non riuscendo a seguire il cliente fino al momento della reale conversion in cassa. Oggi, grazie alla partnership con AdKaora, il cerchio di un’iniziativa promozionale si chiude con l’atto di acquisto che viene misurato puntualmente. La transazione tramite coupon digitali, in modalità totalmente automatizzata per la cassa del retailer, consente di seguire lo shopper nel percorso che comincia grazie al media online e si conclude con la transazione nel punto vendita fisico. Si tratta quindi, finalmente, di un’experience end-to-end, integralmente misurabile e omnicanale. Ora, grazie a questa nuova sinergia, saremo anche in grado di influenzare il comportamento d'acquisto dei clienti nel “momento della verità'”: quando si trovano all'interno del punto vendita e stanno facendo la spesa.”

Davide Tran, CEO AdKaora: “La partnership con Savi ci permette non solo di potenziare la nostra offerta di proximity marketing avanzata con un ulteriore canale di ingaggio dell’utente, ma anche di migliorare la sua shopping experience, raggiungendolo in maniera mirata e targettizzata vicino al cosiddetto ultimo miglio. La digitalizzazione da parte di Savi del coupon era un desiderata di molti clienti ed avere una partnership esclusiva con questa soluzione, ci consente di essere un player unico che ci differenzia rispetto ad una concorrenza sul mercato sempre crescente che propone il proximity marketing come un prodotto commodity. Difatti, un invio diretto del coupon influisce molto sul comportamento d’acquisto in quanto l’utente, nel momento in cui riceve lo sconto su un determinato prodotto, è più stimolato a utilizzarlo anche nei giorni successivi recandosi nei punti vendita. Devo affermare con piacere che le prime campagne hanno registrato dei risultati davvero sorprendenti con un tasso di fidelizzazione del cliente doppio rispetto ai classici canali di vendita.”

