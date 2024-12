Aeroporto di Fiumicino, una nuova food court al Terminal 1

Nella nuova food court aperta al Terminal 1 di Roma Fiumicino apre per la prima volta (in un aeroporto) anche All'Antico Vinaio

Avolta, che controlla Autogrill, ha inaugurato una nuova food court al Terminal 1 di Roma Fiumicino, portando per la prima volta in un aeroporto italiano tre nuovi concept di fama nazionale e internazionale: All’Antico Vinaio, EXKI e Lievito di Francesco Arnesano. La nuova food court, che si aggiunge alle altre due presenti ai Terminal 1 e 3, include tre nuovi concept, che collaborano per la prima volta con Avolta in Italia: All’Antico Vinaio (bottega fiorentina), EXKI, healthy bar dalla connotazione internazionale, e Lievito di Francesco Arnesano, pizzeria al trancio della tradizione romana.

“Negli ultimi anni abbiamo innovato e diversificato il nostro brand portfolio anche con l’obbiettivo di crescere nel canale aeroportuale italiano -commenta Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta-. Questa nuova inaugurazione consolida il nostro percorso di sviluppo nel più importate scalo aeroportuale nazionale in termini di collegamenti e numero di passeggeri trasportati, in coerenza con l’obiettivo di potenziare la nostra presenza anche negli aeroporti italiani. La diversificazione dell’offerta è centrale per restare attrattivi in un contesto di mercato fortemente competitivo e per offrire a chi transita in aeroporto proposte in linea con le nuove tendenze”.

“Questa iniziativa riafferma la rilevanza della ristorazione nell’esperienza del passeggero, touchpoint chiave in una strategia evolutiva che vede sempre più il cliente al centro -aggiunge Marilena Blasi, Chief BU Commercial di ADR-Aeroporti di Roma-. In quest’ambito, l’ampliamento del portafoglio di brand, sviluppato in uno spazio dotato di piena visibilità su piste e piazzole degli aeromobili, crea una opzione in più, in grado di soddisfare le esigenze dei passeggeri dal punto di vista alimentare”.

“Questa è la nostra prima presenza in un aeroporto italiano e seconda a livello internazionale, dopo l’esperienza avviata a Dubai -precisa Tommaso Mazzanti, fondatore di All’Antico Vinaio-. Questa seconda apertura rafforza il nostro legame con il gruppo Avolta, una collaborazione strategica basata su valori condivisi e su una visione comune di crescita e innovazione. Portare le nostre schiacciate in un luogo così iconico è un passo significativo nel nostro percorso di crescita e nella diffusione della qualità e dei sapori che ci rappresentano".

All’Antico Vinaio non ha bisogno di troppe presentazioni, visto che è ormai una catena affermata e conosciuta, riconoscibile per l'offerta: un prodotto tipico della Toscana e in particolare di Firenze, la schiacciata, di cui offre 16 diversi tipi, caratterizzati da un’ampia e varia combinazione di ingredienti. Meno note al grande pubblico sono Exki e Lievito.

Exki è un healthy bar dal tocco internazionale "dedicato al cibo fresco, naturale e sostenibile", con particolare attenzione agli ingredienti biologici. Il menù è adatto a ogni momento della giornata, dalla prima colazione alla cena, grazie a una selezione di piatti a base di ingredienti di stagione.

Lievito di Francesco Arnesano è una pizzeria al trancio romana che realizza prodotti artigianali. Nel 2024 ha raggiunto anche il secondo posto nella classifica 50 Top Pizza per la categoria "Pizza in Viaggio".