Percassi e All’Antico Vinaio: accordo concluso

Le strade del Gruppo Percassi e dell'insegna All'Antico Vinaio si dividono a poco meno di due anni dall'accordo che li vedeva fianco a fianco

A marzo del 2023, l’apertura di un locale All'Antico Vinaio, realizzata attraverso la società AV Retail, inaugurava la joint venture paritetica siglata a dicembre 2022 tra Percassi e il brand toscano. A due anni di distanza, le strade delle due parti pare si dividano, almeno stando a quanto pubblica il Corriere della Sera che annuncia la scissione dell'accordo "fra il fondatore Tommaso Mazzanti e il colosso bergamasco di retail e costruzioni Percassi".

La crescita di All'Antico Vinaio

All’Antico Vinaio, specializzato nell'offerta di prodotti tipici toscani, vini regionali e cibi locali, nasce dall'intuito imprenditoriale di Mazzanti, imprenditore fiorentino che ha creato il format nel 2006 espandendo la rete nel nostro Paese. E per la conquista dei mercati esteri, l'insegna procederà senza Percassi al suo fianco, con il quale ha realizzato quattro aperture, nell'arco di tempo che li ha visti sodali. I nuovi store si trovavano a Bergamo, Milano, Napoli e Verona. Nessuna quindi in territorio europeo dove il marchio intende espandersi.

Le reti commerciali di Percassi

Percassi proseguirà il suo percorso nello sviluppo e gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi tra cui Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret, Bath&Body Works, Lego, ma anche Starbucks, oltre ai propri marchi come Kiko Milano, Womo e Bullfrog nel settore della cosmetica, Dmail, l'Atalanta in

ambito sportivo, Da30Polenta nel food e nella ristorazione, in partnership con il Gruppo Cremonini, per i brand Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pinza Romana.