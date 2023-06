Yo Sushi, Exki e Lèon entrano in Italia a Roma Termini

Ssp entra in Italia grazie all'accordo con Grandi Stazioni Retail e aprirà tre locali Yo Sushi, per la cucina giapponese; EXKi, per l’healthy food e Léon di ispirazione mediterranea

Grazie all'accordo tra SSP, gruppo specializzato nella ristorazione negli aeroporti e nelle stazioni, e Grandi Stazioni Retail, attiva nel travel retail, saranno realizzate nuove aperture alla stazione di Roma Termini. L'accordo consente a SSP di entrare in Italia portando tre marchi di fama internazionale: Yo Sushi, marchio britannico specializzato nella cucina giapponese; EXKi, icona dell’healthy food grazie al suo menù di ricette sane e gourmet con ingredienti di prima qualità; e Léon, il fast casual britannico di ispirazione mediterranea. I tre locali saranno aperti al pubblico nell’autunno 2023 nella Food Hall sopra i binari.

La scelta di Roma Termini è dettata da più fattori: si tratta della più grande stazione italiana e una delle più grandi d'Europa e registra un flusso in continua crescita, sarà sempre più protagonista grazie agli eventi in programma nei prossimi anni, tra cui il Giubileo.

"L'arrivo di SSP in Italia presso la stazione di Roma Termini dimostra ancora una volta l'attrattività e il valore delle nostre stazioni, vere e proprie piazze all'interno della città, per i grandi marchi internazionali -afferma Sebastien De Rose, chief operating officer di Grandi Stazioni Retail-. Con queste nuove aperture, Roma Termini amplia ulteriormente la propria offerta gastronomica per dare la possibilità ai visitatori di scoprire le novità della cucina straniera”.