Al via la prima campagna di comunicazione di Todis

I valori dell'insegna, l'offerta di qualità a prezzi convenienti, la formula del supermercato monomarca: sono i key point della prima campagna di comunicazione di Todis

In occasione dei suoi 25 anni, Todis (Iges srl-Pac2000A Conad) lancia la sua prima campagna di comunicazione nazionale, pianificata da Promomedia, on air dal 18 febbraio e per tutto l’anno sulle reti Rai e Mediaset con tre spot della durata di 15 secondi. In questa operazione, l'insegna coinvolge anche i social network per una copertura quanto più ampia possibile. La campagna sarà sostenuta anche da una pianificazione radiofonica.

Le dichiarazioni

"Todis ha scelto, oltre al classico spot, incentrato sull'insegna Todis e sui vantaggi dell’iniziativa Bassi & Bloccati, anche il formato brand video da 10 secondi che, con una frequenza elevata e una focalizzazione sul brand, andrà a rafforzare il ricordo dell’insegna. Per conferire, inoltre, alta visibilità al brand è stato previsto il posizionamento dello spot in fuori break per oltre il 60% dei passaggi previsti" sottolinea Giorgia Pentasuglia, media

planner di Promomedia, agenzia di comunicazione e promozione facente parte di

Una e di Confindustria Intellect.

“Il nostro debutto sulle reti nazionali rappresenta un grande traguardo che segna il successo sempre più crescente del nostro modo di fare impresa. Con questa campagna abbiamo, infatti, la possibilità di far conoscere la nostra formula di supermercato monomarca orientato ai freschi e alla prossimità, e la nostra offerta di prodotti di qualità eccellente a prezzi convenienti” dichiara Sara Pifferi, direttore marketing Todis.