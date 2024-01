Temporary shop di Pac2000A Conad e Unione Industriali Napoli

Pac2000A Conad ha stretto una partnership con Unione Industriali Napoli per la vendita dei prodotti presso i propri ipermercati, attraverso la formula del temporary shop.

L'accordo Pac2000A Conad - Unione Industriali Napoli

Il 15 gennaio a Palazzo Partanna, sede dell'associazione imprenditoriale Unione Industriale Napoli, è nata la partnership con Pac2000A Conad, che permetterà alle imprese della filiera alimentare di Unione Industriali Napoli di proporre i propri prodotti in aree dedicate presso gli ipermercati Conad gestiti dalla cooperativa.

L'iniziativa è rivolta in particolare alle aziende partner del progetto Incoming GDO 2023 ed è stata condotta dalla Sezione Filiera Alimentare dell'Unione Industriale Napoli. L'attività si chiama "Temporary shop - Conad Pac2000A" e prevede l'esposizione e la vendita dei prodotti presso gli ipermercati di Pac2000A in Campania, Lazio e Umbria.

Pac2000A è la più grande tra le cooperative del consorzio Conad, sia per le dimensioni che per il fatturato, e ha una rete di vendita che abbraccia 5 regioni.

Il calendario dei temporary shop

Ed ecco il calendario fornito dalle imprese per i temporary shop:

-Dal 22 gennaio, durata 4 settimane: Spazio Conad di Trentola Ducenta (Ce);

-Dal 19 febbraio, durata 4 settimane: Spazio Conad presso il centro commerciale Porte di Roma (Rm), presso il centro commerciale Casalbertone (Rm) e presso il centro commerciale Anteo ad Anzio (Rm);

-Dall'8 aprile, durata 4 settimane, presso lo Spazio Conad di Viterbo, quelli di Terni e Corciano (Pg);

-Sempre per 4 settimane, date da definire, presso lo Spazio Conad di Benevento;

-Date da definire e medesima durata anche per l'ipermercato di Volla (Na) presso il centro commerciale Le Ginestre.

I punti di vista delle associazioni coinvolte

Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli, ha sottolineato come iniziative di questo tipo siano iscritte nel dna associativo, nel senso della ricerca di strade innovative per valorizzare le imprese e di azioni qualificate per dare visibilità e diffusione alle eccellenze produttive: "Si tratta di spingere sia sulla leva del marketing che su quella della distribuzione, per adeguare i mercati di sbocco alla qualità elevata di beni e servizi forniti da tantissime imprese iscritte. Iniziative come l’intesa con Pac2000A Conad costituiscono passi in avanti di grande rilevanza in questa direzione di marcia”.

Per quanto riguarda la Sezione Filiera Alimentare, l'accordo nasce da un programma già in essere che ha promosso incontri periodici con i vertici della gdo, così da intensificare i contatti e di fatto spingere accordi come questo. L'obiettivo è proprio quello di portare su una scala nazionale i prodotti della filiera alimentare napoletana, e non solo: in prospettiva l'orizzonte potrebbe allargarsi al livello internazionale.

"Intendiamo proseguire questo impegno, insieme alle nostre aziende, per contribuire a sostenere la crescita dei ricavi e auspicabilmente dell’occupazione nella filiera, tra le più significative espressioni del made in Italy”, ha sottolineato Gaetano Torrente, presidente Sezione Filiera Alimentare Unione Industriali Napoli.

Ed ecco il punto di vista di Simone Cicognola, direttore commerciale e marketing del canale Ipermercati di Pac2000A Conad: "L’intesa tra Pac2000A e l’Unione Industriali Napoli è un significativo passo avanti nella promozione di una collaborazione sinergica e proficua tra il settore della grande distribuzione e le imprese della regione e offre un palcoscenico più ampio per la valorizzazione delle eccellenze locali. Ci impegniamo costantemente ad essere motore di sviluppo economico e sociale nelle regioni in cui operiamo, creando opportunità economiche e occupazionali che si riflettano positivamente anche sulle comunità". Pac2000A Conad collabora già con 944 fornitori locali nelle regioni Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per un giro d'affari paro a 1,4 miliardi di euro generato nelle 5 regioni a livello locale. "Un valore tangibile, che miriamo a moltiplicare nei prossimi anni", ha dichiarato Cicognola.

Le aziende dell'Unione Industriali Napoli che hanno aderito all'iniziativa sono: