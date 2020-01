Aldi: il Campese di Amadori entra nella linea di carni Il Podere

Si arricchisce di nuove referenze la linea di carni Il Podere di Aldi con il pollo 100% italiano, il Campese di Amadori, allevato all’aperto, senza uso di antibiotici e alimentato esclusivamente con mangime vegetale e no OGM e una dieta composta nella fase matura della crescita per almeno il 70% da cereali, integrati da soia, sali minerali e vitamine. Stando a quanto sottolinea l’azienda: “I polli Il Campese sono allevati in oltre un centinaio di strutture organizzate fra la provincia di Foggia e il Molise. Gli animali trascorrono all’aperto almeno metà della loro vita, fattore che contribuisce a rendere la muscolatura più sviluppata e la carne più soda e consistente con un’ottima resa di cottura, particolarmente adatta a soddisfare i consumatori amanti di sapori che rievocano la cucina della tradizione casalinga”.

Il Podere si contraddistingue per la valorizzazione delle carni Made in Italy e propone un assortimento di carne avicola valorizzata dal claim 4 volte italiana: nata, allevata, macellata e confezionata in Italia.

Entrano a far parte della linea Il Podere sceglie il Campese