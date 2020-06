Aldi: secondo punto di vendita a Novara

Più forte la presenza in Piemonte per Aldi, che fa parte del gruppo Aldi Süd. A Novara l'insegna realizza uno store, il secondo in città, sviluppato su una superficie di 1.300 mq ubicato in corso della Vittoria 64. Con questa apertura la rete italiana di Aldi raggiunge quota 84 locali dislocati in nord Italia.

In linea con le politiche di sostenibilità ambientale del gruppo, la struttura è dotata di impianto fotovoltaico capace di erogare 48,165 kWp di energia verde e mette a disposizione dei clienti una colonnina di ricarica per auto elettriche.

Il discount, che ha creato 10 nuovi posti di lavoro, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

Come da consuetudine l'offerta comprende l’85% di linee a marchio proprio e il 75% dei prodotti alimentari da fornitori italiani con circa 120 referenze tra frutta e verdura. I driver dell'insegna continuano ad essere freschezza, Made in Italy, attenzione al prezzo.