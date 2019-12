Alla scoperta dei sapori dell’Alto Adige

Il 2019 ha visto un’importante collaborazione tra diversi consorzi di prodotti alimentari altoatesini.

I prodotti Mela Alto Adige IGP, i latticini con il Marchio di Qualità Alto Adige e Speck Alto Adige IGP si sono presentati all’interno di un progetto mirato sul mercato italiano attraverso un’ampia campagna di comunicazione e attività di Trade Marketing con alcune importanti realtà della grande distribuzione italiana.

La campagna di promozione focalizzata sulla valorizzazione dei prodotti locali, che quindi mette insieme diversi marchi, aveva il chiaro obiettivo non solo di aumentare la visibilità del Marchio Qualità Alto Adige/Südtirol, ma anche di rafforzare l’immagine dello stesso territorio.

Attraverso questo progetto di promozione condivisa si è voluto raccontare le particolarità di questi prodotti e il loro indissolubile legame con il territorio di provenienza, L’ Alto Adige/Südtirol.

Testimonial della campagna è stata Sonia Peronaci, fondatrice del blog di cucina Giallo Zafferano e famosa blogger nazionale.

È stata scelta non solo per la sua professionalità, ma anche e soprattutto per il suo legame stretto con l’Alto Adige: sua madre era altoatesina e da piccola era solita trascorrere prolungati periodi estivi in Alto Adige, nel maso di famiglia. Nonna austriaca, papà calabro, impersonifica la perfetta simbiosi tra lo stile di vita alpino-mediterraneo.

Nel corso del suo viaggio, Sonia Peronaci ha incontrato diversi produttori e creato delle esclusive e moderne ricette con i tre prodotti. Queste sono state poi raccolte e presentate all’interno di un prezioso booklet creato appositamente per l’iniziativa, che è stato distribuito come inserto in alcune delle più importanti riviste di cucina, oltre che in occasione delle numerose attività di presentazione e degustazione all’interno dei punti vendita.

Oltre ai canali print e online, la campagna di comunicazione si è concentrata su collaborazioni con alcune importanti catene delle grandi distribuzione italiana, con attività di promozione all’interno dei punti vendita nel periodo settembre-dicembre. In 88 punti vendita sono state create delle isole Alto Adige speciali, all’interno delle quali sono stati raggruppati tutti i prodotti altoatesini facenti parte del progetto.

Attraverso del materiale promozionale appositamente creato, queste isole erano risultavano visibili e facilmente individuabili per il consumatore, che aveva così l’intera offerta altoatesina proposta in maniera compatta.

Nei weekend queste postazioni sono state presidiate da hostess, che si sono occupate di fare degustare i prodotti e illustrarne le qualità ai consumatori.

Le attività sono state precedute da un evento iniziale al punto vendita presentato dalla stessa Sonia Peronaci, che ha preparato una delle sue ricette e consigliato i vari consumatori sull’utilizzo dei tre prodotti.

https://www.prodottitipicialtoadige.com/it/alla-scoperta-dei-sapori-dell-alto-adige