Altea Active: evoluzioni di una palestra

Altea Active non è solo una palestra ma un social wellness canadese che promuove il benessere fisico, mentale e anche sociale

Non soltanto i negozi cambiano pelle e si trasformano, ma anche altri spazi commerciali, dalle stazioni di benzina ai negozi di biciclette. È il caso di Altea Active, un social wellness club nato in Canada nel 2019, per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale con un approccio olistico.

Si tratta di un concept che sta crescendo in maniera significa soprattutto nell’era post-covid in cui non solo continua ad avere un peso importante lo smart working, ma cresce anche l’esigenza di trovare luoghi di qualità per le attività sociali e il coworking. Al momento Altea, il cui claim è “Embrace life” (ndr abbraccia la vita) è presente in Canada con tre store (Vancouver, Toronto e Winnipeg), con l’obiettivo di aprire altre due strutture nel 2024 (a Milton e a Ottawa).