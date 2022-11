Amaro Lucano lancia la consumer promo natalizia

Nuova promo natalizia per Amaro Lucano che lancia un concorso con premi in palio e un super premio per l'estrazione finale

Cosa vuoi di POP dalla vita? è la promo natalizia attivata da Amaro Lucano che rende omaggio al mondo della musica per raccontare le origini del prodotto e il suo gusto. Per l'occasione è stato attivato un concorso a premi valido dal 15 novembre 2022 al 16 gennaio 2023 con premi in palio e un super premio finale: un viaggio per due persone nella magica città di New York, alla scoperta delle origini del pop americano, che sarà assegnato nel corso dell'estrazione finale. La vincita comprende, inoltre, una dinner experience nell’esclusivo ristorante Cipriani e i biglietti per un evento musicale a Broadway.

Come partecipare

Acquistando una bottiglia di Amaro Lucano (da 50, 70 o 100 cl) è possibile registrarsi al mini-sito dedicato all’iniziativa e scoprire se si è vinto uno dei giradischi bluetooth Crosley messi in palio ogni giorno, insieme ad un buono acquisto del valore di 50 euro da utilizzare su vinileshop.it.

La comunicazione

A supporto della nuova consumer promo è stato attivato un piano di comunicazione on pack. Tutte le bottiglie di Amaro Lucano verranno infatti personalizzate con un collarino dedicato all’iniziativa e posizionate poi all’interno di una pallbox con crowner dedicato. Il concorso verrà inoltre amplificato con comunicazioni sui portali online dei principali retailer e attraverso la piattaforma Dove conviene.