Amazon lancia un Black Friday record fino al 30 novembre con oltre un milione di offerte, nuove funzioni AI di Alexa e il Wonder Space a Milano

Oltre un milione di offerte, una finestra promozionale estesa fino al 30 novembre e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa. Amazon prepara quello che definisce il Black Friday più grande di sempre, puntando sulla tecnologia per semplificare la ricerca dei prodotti e accompagnare i clienti nelle decisioni d’acquisto. Al centro della strategia c’è Alexa per lo shopping, l’assistente virtuale che combina le informazioni sul catalogo con la conoscenza delle preferenze dei clienti per proporre raccomandazioni personalizzate.

Un’anticipazione dell’esperienza proposta dalla piattaforma è arrivata con l’Amazon Black Friday Wonder Space, lo spazio esperienziale aperto al pubblico dal 24 al 29 novembre nel centro di Milano. Un percorso tra aree tematiche dedicate alla lettura, al made in Italy, al fashion e beauty e ai giocattoli, che riunisce una selezione di prodotti e offerte e presenta alcune delle innovazioni tecnologiche del retailer.

"Abbiamo definito questo spazio Wonder Space -spiega Giorgio Busnelli, country manager di Amazon Italia- perché rappresenta un po’ un paese delle meraviglie ed è una metafora di come intendiamo lo shopping su Amazon. Il cliente viene, scopre nuovi prodotti, soluzioni e offerte. C’è anche la meraviglia dell’unione tra fisico e digitale, con la possibilità di conoscere le nostre innovazioni e i nostri dispositivi".

Alexa per lo shopping, l'Ai al servizio degli acquisti

La novità tecnologica su cui Amazon punta maggiormente per il Black Friday 2026 è Alexa per lo shopping, disponibile per i clienti italiani. Si tratta di un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale generativa, progettato per rendere più immediata la ricerca all’interno dell’ampio assortimento della piattaforma. "Conosce il nostro catalogo e i clienti. Dall’unione di queste conoscenze riesce a restituire le raccomandazioni più adatte alle esigenze di acquisto. Lo fa attraverso una conversazione naturale e fluida e, soprattutto, in modo veloce: può elaborare una grande quantità di dati e riassumerli in maniera semplice. Mostra anche l’evoluzione del prezzo e consente di acquistare i prodotti" afferma Busnelli.

Il valore aggiunto è quindi nella capacità di ridurre il tempo necessario per confrontare le alternative e individuare le offerte più pertinenti. Una funzione particolarmente rilevante durante il Black Friday, quando l’ampiezza delle promozioni può rendere più complessa la scelta. Secondo il manager, la risposta degli utenti alla novità è già significativa: "Nel mondo è stata utilizzata da 400 milioni di clienti e, rispetto allo scorso anno, il livello di interazione è cresciuto di cinque-sei volte -sottolinea Busnelli-".

Oltre un milione di offerte fino al 30 novembre

Sul fronte commerciale, Amazon prevede per il 2026 la più ampia iniziativa Black Friday mai proposta in Italia, con oltre un milione di offerte e una finestra promozionale che prosegue fino al 30 novembre. "Abbiamo condotto una ricerca -osserva Busnelli- dalla quale emerge che il 77% degli italiani aspetta momenti come questo per fare acquisti in presenza di offerte, mentre l’80% non ha ancora completato lo shopping natalizio. Pensiamo di poter aiutare i clienti a fare acquisti nelle diverse categorie".

Cambia anche il mix dei prodotti che intercettano l’interesse dei consumatori. Se tradizionalmente il Black Friday era associato soprattutto all’elettronica di largo consumo, oggi le promozioni coinvolgono sempre più anche i prodotti di uso quotidiano. Tra questi, capsule per il caffè, testine per gli spazzolini e detersivi. "Vediamo che i clienti cercano prodotti che permettano loro di restare nel budget -spiega ancora il country manager-. L’ampia quantità di offerte consente di rispondere a gusti ed esigenze di spesa differenti".