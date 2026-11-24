Dodici nuove aperture nel 2027 e lo sviluppo del progetto Todis Rione tra i punti chiave del futuro dell'insegna

Nel 2026 Todis (Iges srl-Pac2000A Conad) registra con un fatturato di 1,25 miliardi di euro, in linea con il 2025, e con una rete di 300 punti di vendita. Una panoramica emersa in occasione dell'assemblea annuale, aperta dal presidente Gianni Capobianco, durante la quale il neo direttore generale Alberto Cancemi ha sottolineato i tre pilastri strategici sui quali Todis concentrerà il proprio impegno nel 2027: offerta, cliente e gestione.

Per Cancemi questo vuol dire: "costruire una strategia capace di tenere insieme competitività commerciale, attenzione al cliente ed efficienza gestionale". Per il direttore generale del gruppo si tratta di tre dimensioni che devono "procedere in modo integrato, con una visione condivisa da tutta la rete".

La crescita

In termini di sviluppo, il programma prevede l'apertura di 12 nuovi store entro il 2027. In questo contesto sarà dato spazio anche al Progetto Rione, l'evoluzione del modello di prossimità Todis, raccontato su Gdoweek, avviato a Roma nel 2021 ed esteso oggi a 43 punti di vendita.

"Un'analisi approfondita della rete romana ha evidenziato come molti dei nostri negozi abbiano una forte vocazione pedonale e una clientela che predilige spese frequenti e carrelli leggeri, puntando su velocità e praticità più che sulla grande spesa settimanale. Todis Rione è nato per ottimizzare l'esperienza d'acquisto dei clienti residenti, di chi lavora in zona e anche dei turisti" ha spiegato Simone Lombardi, responsabile controllo di gestione Todis.

L'offerta

Il potere di acquisto della clientela risulta tra le priorità di Todis, un impegno reso possibile grazie al miglioramento dell'efficienza della filiera e la stabilità dei prezzi sui beni di prima necessità. A riguardo, il responsabile vendite Daniele Dottarelli ha sottolineato l'importanza strategica della valorizzazione dei prodotti freschi, la qualità dell'assortimento e alla competitività della marca privata come asset fondamentali.

Il cliente

Sui temi della conoscenza dei consumatori, della fidelizzazione e del miglioramento dell'esperienza d'acquisto si sono espressi la direttrice marketing Sara Pifferi e il direttore operativo Claudio Pavani.

La fidelizzazione è, com'è ovvio, possibile grazie alla conoscenza del consumatore. In questo percorso si inserisce l'App Todis, lanciata nel 2025, che integra l'esperienza in negozio con servizi digitali quali carta fedeltà, volantini, coupon, offerte dedicate e lista della spesa. A un anno dal lancio, l'App Fidelity ha raggiunto circa 400.000 tessere clienti, confermando il ruolo crescente del digitale nella relazione con i consumatori.

Su questo punto, Sara Pifferi, direttrice marketing Todis, dice: "Conoscere il cliente e comprenderne le esigenze significa rendere ogni momento di contatto con l'insegna un'opportunità per costruire una relazione di fiducia. La comunicazione, gli strumenti digitali e le iniziative di fidelizzazione devono contribuire a rendere la spesa più semplice, accessibile e vicina alle abitudini dei consumatori".

La formazione del personale

Sul terzo pilastro evidenziato da Todis, ossia la gestione, sono intervenuti il responsabile controllo di gestione, Simone Lombardi, e Valentina Napoleoni, che si occupa di formazione e selezione. Entrambi hanno evidenziato il ruolo delle competenze e della preparazione delle squadre nella qualità del servizio offerto ai clienti.