Rossopomodoro ha aperto un altro ristorante, il quarto in Italia, con il nuovo format Il Forno, inaugurato nell'estate di quest'anno a Venezia

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Spoon Brands, piattaforma multi-brand specializzata in format di ristorazione per il grande pubblico (i marchi: Kfc, Antica Focacceria S. Francesco, Milos) ha aperto oggi al centro commerciale The Wow Side Fiumicino (Roma) un nuovo Rossopomodoro con proposta pensata per un accompagnamento from-breakfast-to-dinner (quindi a colazione, pranzo, pause veloci, aperitivo e cena) dei più frequenti momenti di consumo giornaliero.

“Prosegue l’espansione di Rossopomodoro che oggi presidia i principali centri urbani e le aree di passaggio dei più importanti centri commerciali, come The Wow Side di Fiumicino -conferma Alessandro Lazzaroni, amministratore delegato di Rossopomodoro-. Questa nuova apertura, la quarta dell’anno grazie all’impegno del nostro franchisee Spoon Brands, si inserisce all’interno di una strategia finalizzata a consolidare la presenza di Rossopomodoro nel segmento casual dining e quick service, grazie al nuovo format Il Forno, entrambe espressioni di una proposta food che punta a soddisfare le diverse occasioni di fruizione del consumatore odierno”.

Il nuovo ristorante dispone di 54 sedute complessive e ospita al suo interno il Forno di Rossopomodoro che ha debuttato a fine maggio a Venezia, dove è impostato in prevalenza sul servizio veloce (quick service): The Wow Side di Fiumicino ne raccoglie l’esperienza e la porta dentro il concept completo del marchio. La pizzeria si presenta con numerose novità come l’introduzione nel menù delle versioni croccante e padellino che affiancano la classica napoletana. Accanto alle pizze, la carta Rossopomodoro comprende antipasti, primi piatti della tradizione, insalate, dolci e una selezione di piatti di cucina mentre Il Forno presidia gli altri momenti della giornata, con caffetteria e prodotti da colazione al mattino e, dal pranzo alla sera, pizza alla pala e al portafoglio, focacce, panuozzi, fritti e street food.

Il Forno ha aperto oltre che a Venezia, a Bellinzago Novarese, all’aeroporto di Parigi Beauvais (sviluppato in partnership con l'operatore Areas), nel centro commerciale Esp a Ravenna e infine a The Wow Side Fiumicino.