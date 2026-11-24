Dalla partnership annunciata al Salone dei Pagamenti tra Satispay e Adyen nasce uno Smart Pos attivo da metà dicembre 2026. Flessibilità sui costi per gli esercenti, tra dispositivo senza spese iniziali o acquisto una tantum, e integrazione nativa del circuito italiano sulla piattaforma olandese

Continuano gli annunci in casa Satispay, che al Salone dei Pagamenti 2026 ha lanciato il Pos dedicato ai pagamenti sulla piattaforma in collaborazione con Adyen. Questo accordo segna un passaggio strategico per la fintech italiana, arrivata a 500.000 esercenti convenzionati e 6,5 milioni di utenti, che estende così la propria proposta B2B dopo il welfare aziendale e i servizi bancari consumer di cui avevamo parlato in precedenza.

Modelli di costo e piani tariffari per gli esercenti

Il fulcro dell'offerta riguarda la flessibilità economica pensata sia per i 500.000 merchant già attivi nella rete sia per i nuovi esercenti. I commercianti possono optare tra l'acquisto del terminale con un esborso una tantum a condizioni competitive oppure una formula senza costi iniziali per il dispositivo, associata a commissioni differenziate sulle transazioni. Per ridurre ulteriormente l'incidenza dei costi operativi, Satispay collega il Pos ai piani Satispay Business Premium, attivabili con abbonamento mensile o annuale: l'abbinamento garantisce commissioni agevolate sia sui pagamenti con carta sia sulle transazioni su Satispay Business, aggiungendo vantaggi commerciali come maggiore visibilità in app e più Punti Cashback per i clienti.

Caratteristiche tecniche e servizi integrati

Disponibile da metà dicembre 2026, il terminale S1F2 di Adyen è un dispositivo Android compatto con display touch da 14 cm, connettività Wi-Fi e 3G/4G, batteria e stampante integrate. Operativo fin dall'accensione senza configurazioni extra per gli adempimenti con l'Agenzia delle Entrate, consente di incassare tramite carte Visa e Mastercard, wallet digitali e l'intero ecosistema Satispay (buoni pasto, buoni acquisto e dilazione Paga in 3), con un'unica assistenza clienti dedicata.

L'integrazione nella rete Adyen segue il modello di Payment Facilitator (con Satispay Europe S.A. vigilata dalla Cssf lussemburghese e Adyen come partner di acquiring), l'intesa integra inoltre Satispay tra i metodi di pagamento della piattaforma Adyen, permettendo ai grandi retailer online e fisici di abilitare rapidamente il servizio sul mercato italiano.