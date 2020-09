Amazon: etichette per i prodotti green certificati climate friendly

Su un'apposita sezione online, Amazon proporrà oltre 25.000 item accomunati dall'etichetta Climate Pledge Friendly, che dovranno avere una o più delle 19 certificazioni di sostenibilità. Si tratta di prodotti alimentari, per la casa, moda, bellezza ed elettronica personale, ma anche articoli di altre categorie, da marchi tra cui Seventh Generation, Burt's Bees Baby e HP Inc. In questo ambito è stata lanciata anche Compact by Design, una nuova certificazione convalidata esternamente che identifica i prodotti sostenibili.

Questa iniziativa si colloca nell'ambito di un più ampio lavoro a sostegno dell'ambiente che Amazon sta sviluppando attraverso collaborazioni come quella attivata con Cradle to Cradle Products Innovation Institute, un'organizzazione no profit globale a supporto di un'economia circolare. L'impegno di Amazon guarda come modello all'accordo di Parigi che mira, con dieci anni di anticipo, ad arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2040. L'azienda si è già impegnata a raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2025, ordinando oltre 100.000 veicoli di consegna completamente elettrici e prevede di investire 100 milioni di dollari in progetti di riforestazione in tutto il mondo. Inoltre ha lanciato il Fondo per il clima.

Le dichiarazioni

"Climate Pledge Friendly è un modo semplice per i clienti di scoprire prodotti più sostenibili che aiutano a preservare il mondo naturale -afferma Jeff Bezos, fondatore e Ad di Amazon-. Con 18 programmi di certificazione esterni e la nostra certificazione Compact by Design, stiamo incentivando i partner di vendita a creare prodotti sostenibili che aiutano a proteggere il pianeta per le generazioni future".

William McDonough, co-fondatore di Cradle to Cradle Products Innovation Institute, aggiunge: “La nostra certificazione è basata sui principi di progettazione con materiali sicuri e sani, utilizza energia pulita rinnovabile e acqua, celebra la diversità ed elimina il concetto di rifiuto".