Amazon Fresh potenzia la presenza e sbarca a Torino

Il servizio di consegna della spesa in giornata arriva nel capoluogo piemontese. Amazon Fresh amplia così la sua presenza conquistando una nuova piazza. I consumatori potranno collegarsi a questo sito o sull'app Amazon con la disponibilità di oltre 7.000 prodotti tra cui freschi e freschissimi. La selezione comprenderà, nei prossimi giorni, anche l'assortimento de La Centrale del Latte di Torino, come latte, yogurt, burro e tagliarini o cappelletti freschi. Il servizio comprende non soltanto la città di Torino ma anche zone limitrofe inclusi Venaria, Carmagnola, Chieri e Chivasso.

L'espansione a Torino è stata corredata dall'apertura di un centro logistico urbano per espandere in modo significativo il servizio di consegna ultraveloce. La struttura aggiungerà oltre 60 nuovi posti di lavoro permanenti nei tre anni a venire.

“Dopo Milano e Roma, siamo felici di continuare a portare Amazon Fresh, l'esperienza di spesa di Amazon ancora migliorata grazie alla comodità della finestra di consegna di due ore, ai clienti Amazon Prime nella città di Torino e dintorni" ha affermato Camille Bur, country manager, Amazon Fresh Frites.

Com'è strutturato il servizio

La consegna in giornata è attiva dalle 8 del mattino a mezzanotte, in finestre di 2 ore, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro e ad un costo di 3,49 euro per ordini di importo inferiore o in una finestra programmata di un'ora ad un costo di 4,99 euro per ordini superiori a 50 euro e di 7,99 euro per ordini di importo inferiore.