Amazon Fresh debutta a Roma

Dopo l'ingresso a Milano, Amazon Fresh sbarca nella Capitale, indirizzato ai clienti Amazon Prime, disponibile su questo sito e sulla shopping app di Amazon. L'assortimento comprende oltre 10.000 prodotti tra cui prodotti regionali e di start up italiane come la pugliese Pralina, che propone piatti casalinghi pronti, preparati con varietà di ortaggi biologici locali, oppure il caffè artigianale a lenta lavorazione di Caffè Morettino, dalla Sicilia, fino alla famosa Bottarga MR Morris e altre specialità.

“Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa con la comodità della consegna in finestre di due ore, annunciata a Milano un mese fa -commenta Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia-. I clienti Amazon Prime della Capitale potranno ricevere la propria spesa in giornata con tutto quello di cui hanno bisogno, tra cui prodotti locali, carne, pesce, prodotti biologici e di gastronomia, fino agli articoli per cura della propria casa e molto altro". Entro la fine dell'anno, assicura Amazon, il servizio Amazon Fresh verrà esteso ad altri clienti Prime in Italia.

La consegna in giornata, in finestre di due ore a scelta, è senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro. I clienti Amazon Prime che si trovano nelle aree con cap idonei, possono richiedere l’invito per iniziare il proprio shopping con Amazon Fresh e riceveranno conferma via mail su quando sarà possibile fare la spesa. I clienti possono, inoltre, scegliere la consegna della spesa in una finestra programmata di un’ora al costo di 4,99 euro, per ordini superiori ai 50 euro, tutto incluso nel loro abbonamento Amazon Prime.