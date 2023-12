Analisi di mercato innovative, i corner di Test It da To.Market

Concluso con successo il periodo pilota in un punto di vendita di Milano, la community conta già 300 iscritti. Da gennaio il lancio anche a livello internazionale

Una proposta innovativa per l'industria di marca che voglia fare un'indagine di mercato su consumatori reali che hanno acquistato un prodotto già a scaffale, utile per testare lo sviluppo di prodotti innovativi o per migliorare e rilanciare prodotti che hanno raggiunto il picco del ciclo di vita.

La propone Test It, la società che vede tra i fondatori Harald Antley, nome conosciuto nel mondo della moderna distribuzione per il suo recente passato come presidente e Ad di Aspiag (Despar), che ha messo a punto il Test It Lab nel punto di vendita di To.Market a Milano. Non a caso nel team di Test It troviamo anche Mattia Ballabio, ceo di To.Market, la catena milanese che ha 14 pdv nel capoluogo lombardo sui 18 totali della rete, e Alessandro Recla professore di Marketing e Statistica all’Università Bocconi e alla Cattolica di Milano e fondatore di Analytics Arts.

Il Test It Lab ha preso vita presso il punto vendita To.Market di Viale Andrea Doria angolo Via Palestrina a Milano. Un negozio situato in una zona di alta densità abitativa, 50.000 abitanti a 10 min a piedi, con profilo socio-demografico vario e di grande passaggio. "È il primo laboratorio sperimentale all’interno di un supermercato reale -dice Antley- che permette di relazionarci direttamente con i clienti, che possono comprare, provare e valutare in anteprima i prodotti dell’industria di marca, ricevendo un cash back immediato".

La community conta già 300 iscritti, consumatori che hanno acquistato almeno uno dei 14 prodotti proposti sugli scaffali di Test It e hanno partecipato al sondaggio. "I risultati ottenuti dai feedback affidabili e reali dei 14 prodotti che hanno partecipato alla fase di startup -continua Antley-, hanno permesso di identificare degli aspetti fondamentali nella percezione dei clienti. Inoltre, abbiamo riscontrato una qualità molto alta delle indagini e una quota oltre il 98% di chi ha iniziato e terminato le domande".

"Possiamo fornire delle analisi molto interessanti -dice Recla-, con un campione significativo di consumatori che ha scelto e acquistato il prodotto. Ci differenziamo rispetto alle ricerche tradizionali perché il prodotto è già a scaffale e su questo si possono fare diverse analisi per esempio sul packaging oppure come cambiano i risultati di vendita cambiando il prezzo piuttosto che altri elementi del prodotto, magari solo il nome o altre caratteristiche peculiari". Da gennaio 2024 sarà attivato un secondo Test It Lab nel negozio di to.market in via Melzi a Milano e Test It si aprirà anche alla Idm internazionale che voglia approcciare il mercato italiano.