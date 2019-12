Anche carne di suino nell’ambito di una dieta equilibrata

Che prodotto è la carne di suino? La risposta si propone di darla Unapros grazie ad un progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali (Mipaaf) con la collaborazione di Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Unapros è l'Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori di carne suina che associa complessivamente più di 180 aziende zootecniche ed oltre 2,2 milioni di capi, rappresentando quasi il 19% del patrimonio zootecnico nazionale di suini che è pari (dati Anagrafe Zootecnica Nazionale) a 10.800.000 capi. Grazie al progetto del Mipaaf ed Ismea.

Più proteine e meno grassi

Innanzitutto il progetto ha messo a fuoco - dopo appropriati studi - che gli allevatori hanno modificato le carni dei suini italiani con il risultato di un netto miglioramento del profilo lipidico; un aumento proteico delle carni ed un aumento di vitamine e sali minerali. A livello di valori nutrizionali è avvenuta una graduale riduzione del contenuto lipidico a fronte di una maggiore prevalenza di grassi insaturi. Un altro dato importante dell'evoluzione di questo prodotto riguarda i livelli di colesterolo che, come quelli dei grassi, sono notevolmente diminuiti. In particolare, negli ultimi 25 anni, il contenuto in grassi si è ridotto del ben 58% e i livelli di colesterolo sono scesi da 88 a 57 milligrammi su 100 mg nella lonza (uno dei tagli più magri e utilizzati in cucina). Mentre per quanto riguarda la salsiccia (uno tra i prodotti più consumati), i grassi sono diminuiti del 15% e il colesterolo, su un campione di 100 mg, è passato da 83 a 68 mg.

Benessere animale

Per andare incontro alle nuove esigenze del consumatore, infatti, sono migliorati sia i processi produttivi che le modalità di allevamento, costantemente controllati con un'attenzione particolare al benessere degli animali. Da questo derivano carni dotate di elevate proprietà nutrizionali. L'attenzione passa non solo dalla scelta dei suini migliori ma soprattutto della loro dieta alimentare e dalle condizioni di vita.

Il benessere dell'animale, infatti, è uno degli elementi di fondamentale importanza per la qualità del prodotto finale. Non solo.

Il colore è rosa

Gli animali delle aziende associate ad Unapros fanno parte del circuito delle Denominazione d'Origine Protetta (DOP) e seguono rigorosamente i disciplinari di produzione e tutte le differenti legislazioni europee e nazionali. Da ciò derivano svariate ricette gastronomiche utilizzate dai migliori Chef. Ricette che valorizzano la carne rosa che si differenzia, dal punto di vista gastronomico, da quella rossa dei bovini e da quella bianca del pollame.

