Anche Walmart investe nelle esperienze virtuali su Roblox

Walmart Land e Walmart's Universe of Play sono due spazi che offrono contenuti interattivi e di intrattenimento (negozio compreso)

Roblox, per chi ancora non lo sapesse, è un grande universo virtuale di successo dove oltre 50 milioni di utenti al giorno si connettono contemporaneamente e in massa per interagire e intrattenersi, interpretando personaggi personalizzabili e che si evolvono. Niente di nuovo a livello tecnologico, ma con l'esplosione della "febbre da metaverso" tutti i brand stanno investendo nella creazione di esperienza di marca su questa piattaforma (o affini) per incontrare il target dei gamer (una popolazione in forte ascesa numerica) e stringere un legame con esso.

Non fa eccezione, come prevedibile, il colosso del retail statunitense Walmart, che già da tempo si spende per stare al passo con digitalizzazione e innovazione in una serie di "botta e risposta" con il competitor Amazon. Ulteriore ed ultimo step in tal senso annunciato ufficialmente il 26 settembre 2020: la creazione di nuove esperienza virtuali proprio su Roblox, dove la catena ha dato vita ai due spazi Walmart Land e Walmart's Universe of Play.

Si va da un negozio virtuale di merchandising, o "verch", per il proprio avatar a una ruota panoramica che sfida la fisica offrendo agli utenti uno sguardo a volo d'uccello sul mondo, passando per gettoni e badge che possono essere guadagnati in vari giochi e competizioni e consentono di comprare prodotti digitali. Sulla "Electric Island", che coinvolge anche Netflix, è possibile, ad esempio, imparare a fare i dj e a mixare, sperimentare la passerella-pianoforte o lanciarsi in una sfida di ballo. Nella "House of Style", invece, la sfida è sul mettersi in posa, tra camerini virtuali, pista di pattinaggio e prodotti cosmetici.

"Attraverso il lancio di Walmart Land e dell'universo di gioco di Walmart ci stiamo presentando in grande stile, creando comunità, contenuti, intrattenimento e giochi ", spiega William White, chief marketing officer di Walmart US: "Roblox è una delle piattaforme in più rapida crescita nel metaverso e sappiamo che i nostri clienti vi trascorrono molto tempo. Ci stiamo quindi concentrando sulla creazione di esperienze nuove e innovative che li entusiasmino, qualcosa che stiamo già facendo anche nelle comunità in cui vivono".