AP Commerciale (Selex): il Bilancio di Sostenibilità di Sole365

L'impatto climatico è un elemento su cui molti retailer intervengono per dare il proprio contributo, e lo fanno attivamente sottolineando le attività svolte. AP Commerciale (Selex) attua scelte quotidiane in linea con questo obiettivo. "Ogni nostra azione influisce -spiega il gruppo- dalla gestione dei nostri negozi alla selezione dei prodotti sugli scaffali. Per questo vogliamo che il nostro ruolo vada oltre quello di semplici distributori: vogliamo essere parte di quella rete di attori economici che si impegnano per affrontare la sfida del cambiamento climatico."

In questo ambito, nel 2023 l'azienda ha compiuto un primo passo importante puntando all'obiettivo di ridurre gli sprechi di energia attraverso azioni instore tra cui illuminazioni più efficienti, climatizzazione e gestione degli impianti di refrigerazione.

"Abbiamo inoltre contribuito a ridurre le emissioni rinnovando i sistemi refrigeranti con

gas a minor impatto ambientale rispetto a quelli tradizionali -prosegue-. A integrazione delle iniziative di efficientamento, nel 2023 abbiamo avviato il processo di monitoraggio dei nostri consumi energetici complessivi per verificare l’efficacia delle azioni implementate e identificare le aree di miglioramento." E aggiunge: "Nel 2023, in AP Commerciale, la quota

complessiva di consumi energetici è pari a 39.505,53 MWh: una quantità da ricondursi

quasi per intero all’energia elettrica, pari al 97,49% del totale, per una quota di 38.870,34

MWh. Il restante 2,51% è riconducibile ai consumi del parco auto aziendale, che ammontano per il 2023 a 900,30 MWh e sono rappresentati da combustibili fossili (benzina,

gasolio o gas naturale) utilizzate dai motori a combustione interna."

In particolare, nel 2023 l’energia rinnovabile autoprodotta e consumata è stata pari a 386,99 MWh. Una piccola quota eccedente il fabbisogno energetico giornaliero del punto di vendita, pari a 126,13 MWh, è stata poi immessa in rete a livello locale.

Le azioni contro lo spreco alimentare

In questo ambito è importante anche la riduzione degli sprechi. E su questo punto, AP Commerciale ha operato in vari modi: rendendo più efficiente il sistema di gestione interno, programmando programmiamo gli ordini per singolo prodotto e per punto di vendita, basandosi sull’analisi dello storico delle vendite, in modo da ridurre al minimo il rischio di sprechi. "Questo sistema -prosegue la società- ci permette anche di ottimizzare la gestione delle scorte e garantire un flusso costante di prodotti freschi, con un’attenzione particolare alla produzione giornaliera, come nel caso del pane."

Inoltre, monitora l’andamento dei nuovi prodotti sugli scaffali, analizzando le movimentazioni a 30, 60 e 90 giorni dall’introduzione. E per completare il ciclo di ottimizzazione delle risorse alimentari, è stato implementato un sistema di trasferimento interno per le produzioni dei reparti di lavorazione. Anche attività come la collaborazione con Too Good To Go o l'iniziativa Buona da mangiare, vai oltre l'apparenza influiscono a raggiungere determinati obiettivi antispreco.

La gestione dei rifiuti

Anche una corretta organizzazione per lo smaltimento dei rifiuti diventa strategica nel rispetto per l'ambiente. Tra i progetti portanti avanti anche quello, in collaborazione con Megamark (suo principale fornitore) con cui è stato attivato un progetto di sensibilizzazione

dei clienti sulla raccolta degli oli esausti domestici, che vengono poi conferiti a livello centralizzato ad una ditta specializzata. Tra il 2022 e il 2023 è stata, inoltre, facilitata la raccolta differenziata comunale e le relative attività di recupero o riciclo con l'installazione di compattatori per carta e cartone in alcuni store della rete.

Il fattore umano

Se di sostenibilità si parla non si può trascurare l'organico. "La centralità della persona può restare solo uno slogan se non è seguita da azioni concrete -aggiunge la società-. Per questo in AP Commerciale siamo molto attenti a fare sempre di questo valore il motore di tutte le iniziative relative alle risorse umane: dall’ascolto, all’occupazione sicura e flessibile in linea con le esigenze dei lavoratori, fino alla formazione e alla sicurezza sul luogo di lavoro."