Selex: il bilancio del 2024 e le strategie per il futuro

Il fatturato di Selex si avvia verso la chiusura dell'anno con numeri in crescita (+4,5%). Importanti i piani di sviluppo e ampliamento della rete

Il 2024 si chiuderà per Selex con un fatturato al consumo stimato di 21,1 miliardi di euro (+4,5% rispetto al 2023) e una quota di mercato del 15,4% (fonte Nielsen -

Canali I+S+LS+D). Risultati importanti che sottolineano la crescita del gruppo, quest'anno al suo 60esimo anno di attività.

“Con il 2024 siamo entrati in una fase di mercato più stabile in cui le crescite sono strettamente correlate ad investimenti ed innovazione -ha commentato Maniele Tasca, direttore generale del Gruppo Selex-. Per questo motivo, è stato confermato dalle imprese socie un piano di investimenti che riguarderà l’ammodernamento della rete, da un lato, e lo sviluppo di strumenti e servizi innovativi, capaci di migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti e generare nuove opportunità di collaborazione con i nostri partner.”

La crescita della mdd

Nel corso dell'ultima assemblea, Selex ha reso noti i risultati principali del 2024 evidenziando il continuo consolidamento della mdd con una crescita annua prevista del +6% in termini di cifra d’affari, supportata in particolare anche dal lancio di due nuove linee specialistiche: Più Pro, relativa a prodotti alto-proteici pensati per la pratica sportiva e Vegetale 100%, il brand dedicato ai prodotti vegani e vegetariani che ha subito un restyling che ha enfatizzato le sue peculiarità specifiche.

Le strategie per il futuro

Al centro della strategia per il 2025 c'è un piano di investimenti ambizioso, che destina 490 milioni di euro all’apertura di 67 punti di vendita e alla ristrutturazione di 109 strutture già esistenti.

Per il futuro Selex intende puntare su alcuni key point che ritiene strategici per la crescita: l’implementazione di nuove tecnologie digitali avanzate, soluzioni di automazione e progetti orientati all’evoluzione del retail in chiave media per potenziare e migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti.

La rete Selex

Selex opera attraverso varie insegne nazionali (Famila per supermercati, superstore e miniiper; A&O per supermercati di prossimità; C+C per cash&carry; Animali che Passione per petshop) e regionali per un totale di 3.294 store. Nel canale eCommerce, è attiva con CosìComodo, la piattaforma di spesa online a cui, attualmente, aderiscono 10 insegne del Gruppo e che offre diversi servizi, come click & collect, drive e home delivery.