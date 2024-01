Arcasa. Sulle Ali del Pulito

Arcasa è uno dei leader nel settore degli accessori per la pulizia della casa e la cura della persona. È presente in tutti i gruppi della GDO e DO italiana ed esporta in numerosi mercati esteri

I punti di forza dell’azienda sono l'orientamento ai bisogni del consumatore, il monitoraggio delle evoluzioni del mercato, l’implementazione di nuove tecnologie sostenibili e il Made in Italy. In un mondo in cui l’evoluzione del modo di abitare, l’ampliamento dei materiali usati per la pavimentazione e la crescente richiesta di prodotti di design sono all’ordine del giorno, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni hanno un ruolo fondamentale per soddisfare i bisogni dei consumatori. Sin dal 1997 Arcasa investe risorse nella creazione di modelli e soluzioni che uniscano praticità, leggerezza, utilizzo di materiali innovativi e unicità del design. Arcasa, da sempre sensibile all’ecologia, dedica massima attenzione alle fibre utilizzate optando per fibre eco-friendly derivate da PET riciclato. Inoltre, già dal 2008, Arcasa ha reso la propria attività ancora più “green” grazie a un impianto fotovoltaico di 4000 mq, posizionato sul tetto dell’azienda, per la produzione di energia pulita.

La parte più ampia del catalogo Arcasa si compone di articoli per la cura e la pulizia della casa: panni, mop, scope, prodotti per il bucato, lavapavimenti, guanti, cattura-polvere e molti altri utili accessori. Arcasa ha contribuito all’evoluzione delle scope e dei mop, ricercando nuove soluzioni in termine di materie prime, maneggevolezza ed estetica. Ancora oggi, l’azienda produce internamente varie tipologie di scope e mop in cotone e tessuto coerenti con la propria filosofia. Completano la gamma Mosè, un secchio innovativo per la pulizia dei pavimenti e Activa, linea panni prodotti Made in Italy. Arcasa distribuisce una serie di articoli per la beauty care: un’ampia gamma di rasoi per uomo e per donna, oltre a una serie di spugne da bagno in materiali naturali, in cellulosa e sintetiche.

Oltre all’attività produttiva, Arcasa è partner diretto per la distribuzione e la logistica di diverse realtà del mondo beauty care. Tra queste Dermogella, marchio storico che produce detergenti intimi/corpo e creme corpo.

Nel 2017 Arcasa estende il proprio business nel settore farmaceutico e parafarmaceutico: nasce così Arcasa Pharma, una divisione dedicata alla promozione e distribuzione di prodotti specifici Parafarmaco e OTC sia nei canali GDO-DO e drugstore, sia in quello farmaceutico e parafarmaceutico.

Alla luce di tutto questo il motto dell'impresa Arcasa, Sulle Ali del Pulito, risplende di nuova luce. Il pulito è uno stato mentale: igiene della casa, benessere della persona, chiarezza delle idee.

Per maggiori informazioni visita il sito.