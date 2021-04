Ard Discount (Ergon) si rafforza in Sicilia

Continua lo sviluppo dell'insegna Ard Discount, insegna gestita da Ergon Consortile che ha recentemente ampliato la propria presenza ben oltre i confini siciliani con il primo store aperto in Basilicata, come raccontato in questo articolo. Con l'apertura della struttura realizzata a Montepalma, frazione di Misterbianco, in provincia di Catania, la rete vendita raggiunge quota 160 punti di vendita. L’insegna in franchising è affidata ai fratelli Salvo e Angelo Motta, eredi di un’impresa familiare locale impegnata nel settore della vendita alimentare da oltre 50 anni.

La struttura appena aperta si trova in via Bologna 74, si sviluppa su una superficie di 1.000 mq e rispecchia la formula tipica dell'insegna con un’offerta che mira a coniugare qualità e convenienza.

“L’attenzione al cliente e la professionalità –afferma Marco Sgarioto, direttore

commerciale di Ergon- rappresentano i binari su cui siamo convinti che la nostra azienda

debba sempre muoversi per andare avanti, nell’unica direzione possibile che è quella di

consolidare il nostro futuro. Recentemente Ard ha avviato la propria presenza anche in Basilicata, dopo le aperture avvenute in Calabria e in tantissime altre città della Sicilia".

Ergon Consortile è anche concessionaria del'insegna Despar, recentemente riconosciuta come marchio storico, e aderisce a Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale con le insegne Despar, Eurospar ed Interspar.