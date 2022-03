Ergon (Despar) attiva otto cantieri fotovoltaici

Syneos, capogruppo di Ergon e di altre imprese, ha un obiettivo: raggiungere il 30% di autoproduzione di energia elettrica. Per questo motivo ha guidato le sue

controllate verso un iter in questo settore. La società per gestire questa operazione ha emesso un bond dedicato di 2,5 milioni interamente sottoscritto da UniCredit.

Ergon, attiva in Sicilia e nel Sud Italia con le insegne Despar, Ard e Altasfera, ha avviato la progettazione e la fase esecutiva per otto nuovi cantieri fotovoltaici che saranno sistemati su altrettante strutture della propria rete.

Questo progetto di produzione di energia rinnovabile si affianca ai già operativi

14 impianti per una produzione complessiva di circa 10 megawatt. L'azienda sostituirà i vecchi neon con i led; i banchi frigo avranno sistemi di chiusura che mantengono le basse temperature e riducono i consumi; saranno installate centrali termiche per i banchi e le celle frigo saranno a ridotto consumo.

“Elemento ulteriormente qualificante è un programma di 8.000 ore di formazione per 300 collaboratori e collaboratrici (dirigenti, tecnici, operativi) -sottolinea Paolo Canzonieri, presidente di Ergon, con delega anche alla formazione-. Queste ore sono tese

alla cultura della sostenibilità attraverso lo sviluppo di competenze trasversali che

coerentemente incideranno sulle modalità di svolgimento di molte procedure di

lavoro”.