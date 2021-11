Lo sviluppo di Gruppo Arena (VéGé) e l’evoluzione del format convenience

La crescita del Gruppo Arena (VéGé) si articola su una proposta diversificata e su più formati da adattare alle esigenze sia dei consumatori sia dei territori presidiati. Tipicità locali, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, prodotti di alta qualità a prezzi accessibili sono i driver che contraddistinguono l'insegna Decò, enfatizzati in Decò Gourmet, che il gruppo continua a sviluppare nell'Isola.

La convenienza è, invece, la linea guida dell'insegna SuperConveniente che il gruppo siciliano sta sviluppando nella regione. Il format propone un assortimento razionalizzato, frutto di un lavoro di sintesi fra prodotti di marche industriali a prezzi competitivi, una significativa presenza di localismi e un migliaio di referenze di prodotti mdd del Gruppo nelle varie categorie, ognuna con marchio dedicato. L'azienda ribadisce in questo modo l’orientamento sul canale convenience che intende consolidare su tutto il territorio siciliano. Dopo l'apertura a Messina, raccontata in questo articolo, Arena apre uno store a Canicattì (Ag), in via Senatore Sammartino 39, con una superficie di 1.200 mq. Quest'ultima apertura rappresenta l'evoluzione del format. In questo supermercato il ruolo dei freschi è dominante con assortimenti profondi sia serviti come in gastronomia, salumeria, macelleria, pescheria e sushi, sia a libero servizio, con la presenza di vasche frigo per attività promozionali a prezzi scontati. L'insegna si caratterizza per una pressione promozionale solida, non solo sulle grandi marche industriali ma soprattutto sulle nuove linee a marca privata del Gruppo Arena. Il punto di vendita è dotato di una vasta area non food bazar.

"La formula del SuperConveniente, ancora più evoluta, tende sempre più ad una

semplificazione dei costi e dei processi, standardizzando totalmente sia i meccanismi

di gestione che di servizio globale -spiega l'azienda-. Un supermercato alternativo che, in maniera trasversale, offre qualità al miglior prezzo, con tantissime promozioni e formati speciali, pensati proprio per tutta la famiglia".

1 di 6

La rete SuperConveniente

Con questa apertura, il Gruppo Arena consolida una rete formata da 18 punti di vendita SuperConveniente distribuiti in tutta la regione.

Il piano di espansione per questa insegna prevede un'ulteriore apertura in programma nelle prossime settimane a Siracusa dove sarà inaugurato uno store di nuova costruzione, in un’area commerciale strategica della città aretusea.

Gli obiettivi

L'obiettivo del Gruppo è presiedere anche quei territori dove la quota di mercato è più bassa, come le province di Agrigento e Ragusa, attraverso una strategia multicanale, sia con l’insegna Decò, core business dell’azienda, sia con la formula convenience.