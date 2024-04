Arneg TCOM System: il caldo più efficiente e sicuro

TCOM System è la tecnologia brevettata di Arneg: grazie al nuovo sistema di riscaldamento fornisce agli alimenti una temperatura costante e uniforme, consentendo un elevato risparmio energetico

TCOM System è la tecnologia brevettata di Arneg che eleva la qualità dei cibi da forno in modo efficiente e sicuro. Grazie al nuovo sistema di riscaldamento a onde medie con lampade infrarossi, TCOM fornisce agli alimenti una temperatura costante e uniforme di 65° al cuore del prodotto, evitandone l’essicamento e preservandone le proprietà nutrizionali.

Disponibile sia su vetrine che teche Arneg, TCOM permette di raggiungere la temperatura di esercizio in tempi brevi, circa 45 minuti anziché 3 ore e, se abbinata al piano riscaldato, la messa in temperatura si riduce addirittura a ZERO, garantendo bassi consumi e una temperatura uniforme.

Inoltre, il sistema ventilato raffredda le superfici vetrate accessibili a clienti e operatori, potenziandone la sicurezza.

Canalizzabile con la vetrina refrigerata, la soluzione TCOM eleva la capacità di servizio del punto vendita consentendo un elevato risparmio energetico.

I VANTAGGI DI TCOM SYSTEM

Cibi più buoni, più a lungo

La temperatura costante di 65°C al cuore del prodotto prolunga l’alta qualità dei prodotti, elevando l’attrattività del servizio gastronomia e riducendo gli sprechi alimentari.

Velocità di riscaldamento

Rendendo più veloce l’entrata in esercizio del servizio, diminuisce il consumo di elettricità.

E’ disponibile in due versioni:

Versione plafoniera: preriscaldamento in 45 minuti

Versione plafoniera con piano riscaldato: entrata in servizio immediata

Sicurezza ai massimi livelli

Dotato di un sistema di ventilazione interno che raffredda le superfici vetrate e metalliche, TCOM permette di evitare le scottature, aumentando gli standard di sicurezza per gli operatori e i clienti.

Installazione semplice e veloce

La vetrina con tecnologia TCOM può essere installata nel punto vendita in modo semplice e veloce grazie al sistema Plug&Play senza necessità di controllo.

Per maggiori informazioni visita il sito.