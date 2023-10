Arriva ONE, piattaforma di aggregazione automatica di tutti i dati prodotto

Dall’elenco degli ingredienti ai dati logistici, ai claim, la soluzione di GS1 Italy Servizi accorpa tutte le indicazioni sulla singola referenza

Raccogliere, in un solo sito web, tutte le informazioni (anche storiche) sui prodotti di largo consumo: è con questa finalità che è nata ONE (di GS1 Italy Servizi), piattaforma pensata per aggregare la totalità dei dati di prodotto in maniera automatica e in tempo reale. In altre parole, il sito rende disponibili tutte le informazioni fondamentali relative ad una referenza (aggiornate, verificate e attendibili) includendo: dalle immagini del pack all’elenco degli ingredienti, dal formato di vendita e dati logistici (imballaggi, pallet, ingombri) sino al claim e alle certificazioni presenti in etichetta.

ONE è una piattaforma integrata, alimentata attraverso i servizi di data management di GS1 Italy Servizi (come Immagino e Allineo), che consente di gestire e condividere tutti i dati di prodotto lungo tutta la filiera. Si tratta di un servizio dinamico: ha un’ottima copertura del mercato del largo consumo e viene alimentato continuamente e aggiornato in automatico e in tempo reale. Anche il data model è in costante aggiornamento per recepire modifiche agli standard o integrare nuovi servizi.

Inoltre, ONE è tailor made: permette cioè di differenziare e personalizzare l’output (per esempio, decidendo di condividere con i clienti solo alcuni dati o immagini di prodotto), di fare ricerche approfondite (per esempio per additivi, allergeni, loghi, paese di produzione) anche all’interno di singole categorie merceologiche, e di vedere anche come sono evolute nel tempo le caratteristiche di ogni prodotto.

ONE è anche user friendly: tutte le informazioni vengono rielaborate in un unico data model e sono fruibili tramite portale web o apposite API.

Come evidenziato da un recenter report di McKinsey & Company, l’adozione di un data model standardizzato, come quello certificato da GS1, comporta ampi benefici per le aziende in termini di recupero di efficienza, fra cui: riduzione del 30-60% dell’impegno per lo scambio dei dati tra produttori e retailer, aumento del 5-10% delle vendite online, moltiplicazione per 2-5 volte del ritorno degli investimenti effettuati sull’efficienza operativa, crescita del 2-3% delle vendite grazie alla migliore personalizzazione delle proposte generate dalla data analysis.

“ONE è l'unico servizio che permette ad aziende, istituti di ricerca, università, start up, di accedere a un livello approfondito e dettagliato di informazioni di prodotto -spiega Federico Mittersteiner, operation manager GS1 Italy Servizi-. ONE agevola, velocizza e semplifica il reperimento e l’utilizzo di set di dati e immagini che oggi sono spesso introvabili, dispersi tra tante fonti oppure non certificati...”.