Asda accelera ed estende a tutti i negozi il servizio mobile “Scan & go”

Per supportare ulteriormente le misure di distanziamento sociale in negozio, Asda ha esteso la sua offerta Scan & Go Mobile a tutti i 581 negozi del Regno Unito, con un aumento quindi di 223 punti di vendita. Ad annunciarlo è lo stesso retailer sul suo sito.

Tutti i clienti potranno quindi scaricare l'app sul proprio telefono e utilizzarla per scansionare e imbustare già la spesa mentre fanno acquisti, per poi passare al checkout limitando così le interazioni umane al massimo. Gli acquirenti possono così anche tenere sotto controllo il budget di spesa man mano.

Come sottolineato da Louise Bagshaw, senior director Retail e Front End Innovation di Asda: "L'introduzione accelerata di Scan & Go Mobile offre un'altra opzione per gli acquisti contactless in tutti i nostri negozi, per offrire maggiore tranquillità durante questi tempi incerti. Comprendiamo che questa opzione potrebbe non essere adatta a tutti i nostri clienti e continuiamo a monitorare che vi sia una corretta distanza sociale nei nostri negozi".

Questa settimana Asda ha anche annunciato che estenderà gli orari di apertura in tutti i negozi, che diventa aperti dalle 8 alle 22, dal lunedì al sabato.