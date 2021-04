Atlante, lo specialista del plant-based

Atlante, azienda bolognese che opera come partner strategico delle principali catene della grande distribuzione alimentare italiana ed estera, lavora da anni nel mondo del plant-based e ha sviluppato un vasto assortimento di alternative al latte e alla carne al passo con l’evoluzione del mercato e delle esigenze dei consumatori, realizzando progetti MDD e a marchio.

“Il plant-based non è più un trend ma una modifica sostanziale e radicale dei consumi e degli stili di vita. – commenta Dario Lavagna, Business Unit manager plant-based di Atlante - Il mercato del mondo plant-based sta vivendo un vero e proprio boom, grazie alla sempre crescente attenzione dei consumatori verso scelte alimentari sane e sostenibili. La domanda per i prodotti vegetali si è spostata dalla nicchia dei vegetariani e vegani ad un gruppo di consumo più grande: quello dei flexitariani o degli onnivori etici. Questo bacino di consumatori segue un regime alimentare misto, che permette di abbinare alle proteine vegetali anche le proteine animali. In Europa ben il 22% dei consumatori si identificano come flexitariani.”

I driver che guidano la scelta di eliminare o ridurre il consumo di carne dalla propria dieta sono principalmente tre:

Sostenibilità: attenzione ai temi del climate change, delle emissioni e della deforestazione

Salute: consumatori interessati a ridurre il consumo di carne per il loro benessere

Etica: attenzione al tema degli allevamenti intensivi e al benessere animale.

Prosegue Lavagna: “Per rispondere a questo cambio di paradigma abbiamo recentemente lanciato sul mercato Italiano il Fantastic burger: un burger 100% plant-based succoso alla vista e al morso, con un gusto e texture che replicano quelli della carne e un pack riciclabile con vassoio in cartone.”

In aggiunta alle alternative alla carne, Atlante vanta un’expertise ventennale nel mondo delle bevande vegetali e delle alternative allo yogurt ed è partner della distribuzione italiana ed europea per la fornitura di prodotti plant-based a marchio privato come il cremoso di soia senza zucchero o le bevande di riso e avena, con un occhio di riguardo ai temi della ricerca e sviluppo e dell’innovazione.

In Italia sono sempre più i consumatori che scelgono di bere drink a base vegetale. Secondo i dati Nielsen solo nel 2020 in Italia se ne sono consumati 120 milioni, con una significativa crescita del +38% per quanto riguarda la soia senza zuccheri aggiunti, in linea con il trend dei prodotti “senza zuccheri aggiunti”.

“Abbiamo colto le esigenze del consumatore moderno, sempre più attento all’offerta di prodotti vegetali e alla riduzione degli zuccheri proponendo una linea completa di bevande senza zuccheri e senza zuccheri aggiunti – commenta Paola Diani, Category Manager Dairy Alternatives di Atlante – e ampliato la nostra gamma di bevande vegetali con 5 nuove basi senza zuccheri e senza zuccheri aggiunti, dalla soia al cocco, dall’avena ala mandorla e al riso, per un gusto rigorosamente free from sugar.”