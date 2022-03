Rossopomodoro apre a Milano Centrale in Galleria dei Mosaici

Quella odierna, in Stazione Centrale, Milano, è stata la prima apparizione pubblica (intendo: alla stampa) di Nicola Saraceno, nuovo ceo -in carica dal 1° febbraio 2022- di Rossopomodoro, il più grande marchio italiano di pizzerie. Il ristorante aperto sul piano binari, al cancello (gate) E, quindi dalla parte destra per chi entra da Piazza Duca d'Aosta, non è certo il più grande di Rossopomodoro, in termini di superficie-sala e sedute, ma è la seconda di una serie di pizzerie che il marchio di Sebeto SpA aprirà in collaborazione con Grandi Stazioni Retail.

Dopo la recente apertura a Torino Porta Nuova, il Rossopomodoro a Milano Centrale è in realtà una relocation, il trasferimento dalla storica sede in Stazione in una nuova posizione della galleria al piano binari, “Galleria dei Mosaici”, con nuova immagine ispirata al claim “come un giorno a Napoli”.

Il ristorante fa orario continuato 11-23, e sono disponibili i servizi delivery (su Glovo, Übereats, Just Eat e Deliveroo) e asporto.

Come prevede l’accordo strategico firmato dalle due aziende, ci sono ancora 2 aperture in programma: a Bologna Centrale e a Roma Termini. In quest’ultima stazione, il brand napoletano aprirà con un format nuovo, sempre con insegna Rossopomodoro ma con un’idea di ristorazione legata alla pizza napoletana originale e innovativa.

Rossopomodoro in Milano Stazione Centrale è uno spazio dedicato al gusto della tradizione napoletana, sia a pranzo che a cena ed è collocato in un'area suggestiva con vista sui binari. Si può entrare sia dalle scale a cui si accede dalla Galleria centrale vicino al Gate E o con ascensore, per tutti i clienti viaggiatori in transito con bagagli. Il locale è pronto ad ospitare "contemporaneamente oltre 100 clienti".

Oltre alla pizza, si possono ordinare altri piatti della tradizione mediterranea: spaghetti al pomodoro fresco e basilico, mozzarella dop, parmigiana di melanzane, insalate, arancini, crocchette di patate.

“In questa stazione ogni giorno passano centinaia di migliaia di persone -commenta Sebastien De Rose, chief operating officer Grandi Stazioni Retail- Milano Centrale è il principale hub intermodale sostenibile della città. Ed è anche considerata una delle stazioni più belle al mondo. Ai suoi frequentatori vogliamo offrire sempre più confort e servizi. Il food è un elemento strategico nelle nostre stazioni e puntiamo ogni giorno ad una offerta di qualità per rispondere alle esigenze di tutti. Nella nuova location, una delle più belle di tutta la stazione, Rossopomodoro può godere di totale visibilità e di una completa accessibilità, elementi che andranno ad arricchire la sua offerta di piatti iconici del gusto italiano"

L'esperienza internazionale in ruoli di primo livello nei settori consumer e retail, rendono Nicola Saraceno adatto per guidare la strategia di crescita dell'azienda in Italia e all'estero. Saraceno è stato recentemente amministratore delegato di Stroili Group, la più grande catena di gioiellerie in Italia con oltre 400 punti di vendita. Ha ricoperto incarichi esecutivi in Luxottica Group (senior vice president global marketing) e Sky (operations director per l'Italia).